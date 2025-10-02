餘震已逾6百起！菲律賓宿霧強震 至少69死2百傷

菲律賓中部宿霧省外海九月卅日晚間近十時發生規模六點九地震，當地電力中斷、民眾摸黑逃生，至少六十九人罹難，逾兩百人受傷，政府展開搜救並致力恢復水電，但雨勢和道路橋梁受損阻礙救援。

地震也導致多棟建築坍塌，部分山區發生落石及土石流。菲律賓災難風險縮減與管理委員會副行政官阿勒漢德羅一日下午在廣播節目證實前述罹難人數，半數是在接近震央、人口約九萬的宿霧省北部沿海城市博哥，大多死於遭墜落的建築物結構砸中。

菲律賓總統馬可仕向罹難者家屬致哀，保證迅速提供援助。宿霧省長巴瑞克瓦洛呼籲企業與民眾伸援，提供熱食與即食餐，該省政府接受各類捐助以協助災民，包括志工、物資等。

我外交部一日表示，暫無台灣民眾受困或傷亡通報，該部及駐菲代表處已向菲方表達慰問及提供人道救援協助的意願。美國駐菲大使卡爾森說，作為菲國友人及盟邦，願意支持菲政府應對災情。日本、澳洲和歐盟也表達慰問。

美聯社報導，這次地震由海底斷層引發，震央在博哥市東北方約十九公里，震源深度極淺。美國地質調查所指出，主震後當地又發生多起規模五以上地震。

菲律賓火山與地震研究所所長巴科科爾說，餘震已逾六百起。該所一度發布海嘯警報，建議民眾遠離宿霧省和鄰近雷伊泰省、比利南省海岸線，但未傳海嘯發生，相關警告三個多小時後解除。

偏遠市鎮麥德林與聖拉米吉歐，均傳出死者。在聖拉米吉歐，除了三名海防隊人員和一名消防員喪命，另有一名兒童遭倒塌瓦礫壓死。菲律賓全國電網公司指出，地震後多條電線垂落，造成宿霧及周邊菲國中部島嶼大規模停電。