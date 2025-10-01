快訊

慕尼黑清晨傳爆炸、縱火案1人身亡 啤酒節暫時關閉

中央社／ 柏林1日專電
德國慕尼黑啤酒節場地已關閉。歐新社

德國慕尼黑今天清晨傳出爆炸縱火事件，一名男子死亡，警方隨後在其住處發現爆裂物。由於同一名嫌疑人留下與慕尼黑啤酒節相關的威脅信，當局決定暫時關閉啤酒節，展開全面安全檢查。

慕尼黑警方表示，當地時間凌晨4時41分接獲多起通報，市北部勒爾興奧（Lerchenau）地區傳出爆炸聲響與火光。警消到場發現，一輛廂型車已被燒毀，一棟住宅陷入火海。附近勒爾興奧湖畔同時發現一名重傷男子，經搶救不治。

警方初步確認死者為縱火案嫌疑人。調查人員隨即搜索其住所，在房屋內發現多處爆裂物裝置，專家拆除過程中曾傳出巨大爆炸聲，屬於控制性引爆，並未造成人員傷亡。

由於嫌疑人同時留下與慕尼黑啤酒節相關的威脅訊息，市政府與警方決定今天暫時關閉啤酒節園區至當地時間下午5時，並安排拆彈人員與警犬進行全面搜查。慕尼黑市長萊特（Dieter Reiter）表示：「我們不能冒任何風險，必須確保所有市民與遊客的安全。」

德國全國警報系統同時在11時向慕尼黑地區發布「極端危險」訊息，透過警報App推送至民眾手機，台灣同學會與同鄉會等社團也交流相關訊息，提醒赴啤酒節者注意安全。

綜合德媒報導，受到影響的遊客上午仍聚集在啤酒節會場入口，但在廣播通知後多數人冷靜離去，現場並未出現恐慌。警方強調，目前沒有跡象顯示慕尼黑其他地區存在進一步威脅。

根據目前調查進度，嫌疑人疑似在父母家中設置爆裂物後自戕，警方發言人指出，現有跡象顯示案件可能源於家庭糾紛，並無證據顯示與極端組織或恐怖主義有關。

慕尼黑啤酒節是全球最大民間慶典，今年9月20日開幕，預計至10月5日結束，每年吸引逾600萬人次參加。當局說明，將在確定威脅完全排除後，再決定是否重新啟動啤酒節慶典。

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

