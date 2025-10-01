哈瑪斯盼修改川普方案 要求確保以色列撤出加薩、不從事暗殺

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
巴勒斯坦人1日到達加薩紐瑟拉特難民營西北方的沿岸道路時，附近可見以色列襲導致的煙霧。法新社
巴勒斯坦人1日到達加薩紐瑟拉特難民營西北方的沿岸道路時，附近可見以色列襲導致的煙霧。法新社

法新社1日報導，一名接近巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導層的消息人士當天透露，對美國總統川普提出的加薩和平計畫，哈瑪斯成員希望修改其中關於該組織解除武裝等事項的條款。

該名巴勒斯坦消息人士說，哈瑪斯談判代表9月30日已在卡達首都杜哈與土耳其、埃及、卡達官員會談，哈瑪斯需要最多2或3天來回應川普計畫。

川普的計畫已獲以色列總理內唐亞胡的支持，該計畫呼籲加薩停火，要求哈瑪斯72小時內釋放剩餘人質並解除武裝，以色列則要從加薩逐步撤軍。

但前述消息人士說，哈瑪斯希望修改若干條款，例如關於解除武裝及驅逐哈瑪斯和各派系幹部的條款。哈瑪斯領袖還要求針對以色列完全撤出加薩、不會在加薩境內與境外從事暗殺，取得「國際保證」。

以色列9月已襲擊在杜哈開會討論先前停火提議的哈瑪斯成員，該襲擊導致6人死亡。

另一名熟悉談判的消息人士說，哈瑪斯內部對川普計畫有歧見，分兩派觀點，其一是支持無條件批准，因為重要的是取得川普保障的停火，前提是調停方須保證以色列執行該和平計畫。另一派則對幾項重要條款抱持相當保留態度，拒絕解除武裝，也不願讓任何巴人被帶離加薩。

消息人士說，這一派支持有條件協議，內容要釐清若干事項，考量哈瑪斯和其他抵抗派系的要求，以防一邊讓以色列占領加薩合法化，一邊將抵抗定為犯罪；若干派系拒絕川普的計畫，但討論仍在進行，事態將很快更明朗。

卡達總理穆罕默德9月30日接受半島電視台採訪時說，目前加薩計畫部分內容需要進一步釐清和談判，包括以色列從加薩撤軍事宜。

哈瑪斯 以色列 川普 卡達 巴勒斯坦

