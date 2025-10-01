又從瓦礫堆中救出1生還者 印尼校舍倒塌仍至少90人失聯

印尼爪哇島東部一所學校兩天前校舍倒塌後，搜救人員今天又從瓦礫堆中救出一名生還者，但仍有至少90人失聯。當局目前證實事件造成3人罹難、約100人受傷。

美聯社報導，在此之前有至少6名孩童生還獲救。

法新社報導，東爪哇省（East Java）蘇達約（Sidoarjo）柯齊尼伊斯蘭寄宿學校（al Khoziny Islamic boarding school）這棟多層樓建築9月29日下午突然部分倒塌，當時學生正在集合準備午後禱告。

救援人員今天表示，已從倒塌校舍中帶出一名生還者和第4具遺體，但未透露進一步細節。

美聯社報導，救難人員今天下午成功救出一名男孩，小心翼翼地將他抬上擔架送醫。他的身體狀況目前暫不得而知。

當局指出，約100名傷者當中有逾20人仍住院治療，其中許多人據傳頭部受傷和骨折。

國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）昨天深夜在聲明中指出，根據學校紀錄，「可能有91人遭到活埋」。

國家搜救總署（National Search and Rescue Agency）指出，搜救工作異常困難，現場如果一處產生震動，其他地方也可能受影響，「得挖地道」前進到受困區域。但開挖本身也充滿挑戰，包括進一步坍塌的可能性。受限於建物的混凝土柱，地道頂多只能開鑿約60公分寬。

隨著72小時「黃金救援期」逼近尾聲，搜救人員加緊行動，包括運用熱感測無人機等科技尋找生還者和罹難者。國家搜救總署人員表示，目前在7個區域探測到生命跡象。

受到爪哇島外海夜間發生地震影響，搜救作業一度暫停，凸顯救援工作的複雜性。

校舍倒塌的事發原因還在調查階段，但專家表示，初步跡象指向建築結構問題與營造品質不符合標準有關。

國家災害應變總署指出，學校4樓進行加蓋導致基柱支撐不住，最終釀成倒塌。