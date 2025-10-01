回應美國防長備戰說 克里姆林宮：俄羅斯也在強化軍事實力

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）日前表示，美國必須備戰以確保和平。克里姆林宮今天回應指出，俄羅斯同樣也強化其武裝部隊。此外，丹麥總理今天呼籲歐盟強硬回應莫斯科的混合戰。

路透社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體：「我們也傾向以各種方式強化我們的軍事力量，並且一直是和平的堅定支持者，同時也對解決烏克蘭危機在內的所有問題抱持開放態度，不排除透過外交談判與政治接觸。」

而在被問到烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受美國媒體Axios訪問時表示，基輔打算表態，烏克蘭未來只透過外交手段尋求收復領土一事。培斯科夫表示，目前雙方談判陷入停滯。

他指出，基輔當局似乎並不急於恢復談判。

此外，丹麥總理今天呼籲歐洲強硬回應俄羅斯的「混合戰」。

法新社報導，近期神秘無人機出沒和多起領空入侵事件引發歐洲聯盟（EU）成員國不安，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天表示，歐洲必須加強應對俄羅斯發動的「混合戰」。

歐盟領袖峰會召開前，佛瑞德里克森在哥本哈根表示：「我希望現在所有人都意識到這是一場混合戰。」

她指出：「就歐洲立場而言，目前唯一積極威脅我們的國家就是俄羅斯，因此，我們需要做出非常強烈的回應。」