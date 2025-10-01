7月泰柬邊境衝突 紐時：陸向柬埔寨提供武器 牽動泰柬軍事衝突走向

泰柬7月爆發10年來最嚴重的邊境衝突，紐時日前取得泰國情報文件指出，中國軍機在衝突前的6月曾停留柬埔寨3天。中國雖積極扮演調停角色，但專家認為，中國提供的武器造成平民死傷，無助提升形象。

紐約時報9月29日以「中國武器如何改變兩鄰國之爭」為題報導，中國7月呼籲泰國與柬埔寨停止邊境衝突，但泰國情報文件顯示，在衝突爆發前數週，中國向柬埔寨運送了火箭彈與砲彈。

報導指出，中國空軍運20（Y-20）運輸機6月21日至23日曾在柬埔寨停留3天，並曾六度飛到施亞努市（Sihanoukville，又稱西港），以運送火箭彈、砲彈及迫擊砲彈藥。這些中國製的軍火先是被放在海軍基地數日，之後才被運往北部邊境地區。

泰國高級軍官證實了這份情報文件，並表示這些資訊由跨軍種情報網收集。另外2名軍官則證實，這些文件已在武裝部隊內部分享。

柬埔寨高級國防官員達拉羅（Rath Dararoth）透過聲明表示，他對有關中國向柬埔寨運送武器的細節沒有異議，但稱泰國情報報告「具誤導性」，並指出，文件中提到的裝備調動適逢柬埔寨與中國聯合軍事演習的結束時間相吻合。

然而，演習已於5月底結束，比裝備抵達早幾週。中國國防部則未回應。

在促成泰柬停火上，中國扮演積極角色，但有關運送武器的報導，使北京在東南亞扮演中立和平斡旋者的作為，變得更為複雜。

東南亞人權組織「鞏固人權」（Fortify Rights）的衝突專家布克爾特（Peter Bouckaert）表示，他們觀察到，所有的彈藥，均為中國製造的火箭彈。

布克爾特說，中國應審視柬埔寨軍隊在此衝突中的行為，並對其武器遭濫用的問題提出關切，並強調「當供應的武器被用於殺害其他亞洲國家的平民時，這無疑會損害其（中國）形象。」

紐時指出，柬埔寨軍事預算相較泰國明顯偏低，但兩國近年的國防開支均大幅攀升，並轉向中國採購武器。雖泰國長期以來一直是美國盟友，但中國已遠遠超越美國，成為泰國最大的武器供應來源國。

中國官員曾公開否認泰媒指控中國向柬埔寨提供對抗泰國的武器。

中國高級軍官7月下旬，即泰柬爆發衝突次日，中國高級軍官在北京會晤泰國代理國防武官。

中國官員表示，自泰柬局勢升級以來，中國未曾向柬埔寨提供任何用於對抗泰國的軍事裝備。該中國官員的聲明中未提及具體日期。