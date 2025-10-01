遭蓄意縱火…慕尼黑北部發生爆炸衝突釀1死 啤酒節暫停至傍晚

快訊

中央社／ 慕尼黑1日綜合外電報導
德國南部城市慕尼黑，啤酒節因炸彈威脅而被迫關閉，一名警官在特蕾莎廣場（Theresienwiese）的場地上進行安保。法新社
德國南部城市慕尼黑，啤酒節因炸彈威脅而被迫關閉，一名警官在特蕾莎廣場（Theresienwiese）的場地上進行安保。法新社

德國南部大城慕尼黑知名年度啤酒節今天暫停所有活動，最快下午5時才會恢復，因為市區北部1棟住宅大樓發生爆炸起火釀成1人死亡，警方在現場還發現數枚爆裂物。

德國「畫報」（Bild）等媒體報導，事發現場曾傳出槍響及爆炸聲。慕尼黑警方表示，這棟住宅大樓因家庭糾紛遭人蓄意縱火。

路透社報導，警方還說現場發現的1人已身亡，另有1人失蹤，但研判並無生命危險。警方並在大樓內發現多個疑似陷阱裝置，因此出動特種部隊前來拆除。

慕尼黑警方同時展開大規模行動，包括由特種部隊在相關區域進行調查。警方稍早表示，他們的行動不會對大眾構成危險。

慕尼黑警方透過傳訊軟體WhatsApp發文說　：「我們正在調查所有可能性，並檢查市區內是否有其他地點可能與事件有關，包括（啤酒節舉辦地）泰瑞莎草坪（Theresienwiese），因此場地開放時間延後。」

慕尼黑啤酒節（Oktoberfest）是世界最大民俗節慶，今年活動從9月20日起跑，預定本月5日結束。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

慕尼黑 特種部隊 爆炸 德國 槍響 失蹤 死亡

