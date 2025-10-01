休戰期成常態？美貿易代表稱對陸關稅55%是「良好狀態」

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）周二表示，美國對進口的中國產品徵收55%關稅是一個「良好的現狀」，但是川普政府也希望尋找雙邊貿易中能夠更自由增長的領域。

葛里爾是在紐約經濟俱樂部（the Economic Club of New York）的一次活動上做出以上表態的，這顯示在11月10日中美這兩大經濟體之間的貿易休戰最後期限到期之前，美方應該不會採取行動去降低川普對中國產品加徵的關稅稅率。

55%就是協議？

這位美國貿易代表表示：「如果你去問總統：『我們和中國達成協議了嗎？』他會說：『是的，這就是我們的協議。我們對中國徵收55%關稅，這就是協議內容。』所以這就是一個良好的現狀。」

不過他也表示希望能夠繼續與中方官員進行定期磋商，努力實現更加平衡的貿易關係，雙方都能擴大「非敏感商品」的貿易，比如美國的農產品和中國的消費品等。

「我希望與他們達成這樣的協議……我們可以進行貿易，而且可以更加自由、更加透明地進行貿易」，葛里爾說，但是眼下只能保持現狀。目前的狀態是，美國對中國產品加徵55%關稅，這其中包括川普第一任期內對中國商品徵收的關稅，而反之中國則對進口的美國產品徵收10%以上關稅。

路透社指出，除非美中雙方都同意延長期限，否則到11月10日，美國和中國互相加徵的關稅將回到145%和125%——在這樣的關稅之下，兩國之間的貿易將基本上陷入停滯。

「他們變得更自信了」

9月中旬，美中雙方在馬德里就貿易和TikTok問題進行了會談，彼時中國副總理何立峰曾經尋求通過把TikTok所有權轉讓給一家美國財團，換取美方降低關稅，但是葛里爾和美國財長貝森特對此表示拒絕。

葛里爾認為，由於掌握了稀土和磁體領域全球供應主導地位這張牌，中國談判代表「變得更有自信」，也提出了更多的要求。他還指出，中國近年來更加強硬的「戰狼外交」風格正在滲透到美中經濟關係中，使得過去更偏技術性的談判如今政治色彩更濃。

中美馬德里聚首無突破？專家：除非習近平和川普會晤

「但是你知道，我們正在致力於解決這個問題。我們在頻繁地與他們會面」，葛里爾透露並補充道，雙方之間的彼此尊重和持續溝通，有助於避免雙方出現意料之外的政策舉動。

（路透社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】