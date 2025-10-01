計畫加大對陸出口液化天然氣 俄羅斯：兩國之間合作進展顯著

儘管面臨西方制裁，俄羅斯能源部長席維勒夫接受俄媒專訪時稱，俄羅斯不僅計劃向中國加大管道天然氣的供應，還將加大液化天然氣的供應，「兩國之間的合作進展顯著」。

俄羅斯衛星通訊社今天報導，席維勒夫（Sergei Tsivilev）接受俄羅斯「專家」雜誌專訪，作以上表示。

席維勒夫說，俄羅斯計畫加大對中國出口液化天然氣（LNG），主要是來自於北極液化天然氣2號（Arctic LNG 2）和「薩哈林2號」（Sakhalin 2）項目。

路透社今天報導，儘管面臨西方制裁，但俄羅斯諾瓦泰克公司（Novatek）持有60%股權的北極液化天然氣2號，去年以來一直在向中國出口液化天然氣，貨物被送往俄羅斯的兩個儲存設施和北海液化天然氣接收站。

路透此前報導提到，受到制裁的Arctic Mulan油輪在8月底停靠於中國北海液化天然氣接收站，這是北極液化天然氣2號計畫啟動以來，首次運抵終端用戶的貨品。

當被問及擬建的「西伯利亞力量2號」管道天然氣的定價問題時，席維勒夫表示，這個問題應該由俄羅斯天然氣工業股份公司（GAZP.MM）和中國石油天然氣集團有限公司（CNPC）來解決；但他補充說，在以本國貨幣結算方面已經做了大量工作。

歷經多年波折，中國、俄羅斯、蒙古三國9月2日在北京共同簽署「西伯利亞力量2號」合作備忘錄。據俄新社報導，將修建天然氣管道，把西伯利亞氣田的天然氣經由蒙古輸送到中國，年輸送量高達500億立方公尺，合約期限30年。儘管中國購買價格尚未公布，但俄方有關官員稱，將低於歐洲市場的買價。

席維勒夫在專訪還稱，美國對印度徵收關稅，試圖迫使其停止購買俄羅斯石油，但這項舉措失敗了。他說，俄羅斯正在參與印度最大核電廠古丹庫蘭（Kudankulam）的興建。