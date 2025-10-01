聽新聞
0:00 / 0:00
印尼校舍禱告時倒塌…3死、91人受困2天 家長焦急要求加快搜救
印尼爪哇島東部小鎮蘇達約（Sidoarjo）1所學校建築物9月29日轟然倒塌，數十名學生受困瓦礫堆。搜救人員在斷垣殘壁中偵測到生命跡象，焦急的家長今天要求加快搜救腳步。
法新社報導，印尼國家災害應變總署發言人穆哈里（Abdul Muhari）昨天晚間在聲明稿中表示，根據學校資料，據信約91人受困瓦礫堆中。校舍倒塌時，學生們正準備進行下午禱告，目前已知至少3人罹難。
一名失蹤的14歲學童的父親哈南（Abdul Hanan）告訴法新社：「我們相信孩子們還活著，因為有人聽到他們在呼救。搜救行動一定要加快，時間所剩不多。」他說完話後，不禁潸然淚下。
另一名學童母親蘇莉絲蒂雅娜（Dewi Sulistiana）則是說，她和她的14歲兒子最後一次聯絡是在28日。該寄宿學校限制學生使用手機。
她無奈地說：「我已經在這等了好幾天，每次想到自己的孩子就忍不住流下淚來。為什麼這麼久還沒找到人，為什麼搜救動作這麼慢？我一點消息都沒收到，只能一直等。」
印尼國家搜救總署署長薩菲（Mohammad Syafi'i）指出，現場搜救難度極高。「任何一處產生震動，都可能影響其他區域。為了進入受困者所在的區塊，我們必須挖掘地下隧道」。
不過，開挖隧道本身也充滿危險，還可能造成局部坍方。此外，結構內的鋼筋混凝土柱限制了通道寬度，隧道最寬僅約60公分，搜救人員行動受限。
搜救隊同時動用熱感應無人機等科技設備，盼在「黃金72小時」內，找到生還者。搜救行動進行之際，外海一度發生地震，導致搜救作業短暫中斷。
專家表示，初步調查顯示倒塌原因與結構問題，以及施工不符建築規範有關。災害應變總署發言人穆哈里表示，該校基柱無法承載新加蓋的4樓建物，導致整棟建築瞬間倒塌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言