印尼校舍禱告時倒塌…3死、91人受困2天 家長焦急要求加快搜救

中央社／ 印尼蘇達約1日綜合外電報導
救援人員在印尼東爪哇省西都阿佐的一所伊斯蘭寄宿學校為倒塌建築的受害者進行救援工作。歐新社
救援人員在印尼東爪哇省西都阿佐的一所伊斯蘭寄宿學校為倒塌建築的受害者進行救援工作。歐新社

印尼爪哇島東部小鎮蘇達約（Sidoarjo）1所學校建築物9月29日轟然倒塌，數十名學生受困瓦礫堆。搜救人員在斷垣殘壁中偵測到生命跡象，焦急的家長今天要求加快搜救腳步。

法新社報導，印尼國家災害應變總署發言人穆哈里（Abdul Muhari）昨天晚間在聲明稿中表示，根據學校資料，據信約91人受困瓦礫堆中。校舍倒塌時，學生們正準備進行下午禱告，目前已知至少3人罹難。

一名失蹤的14歲學童的父親哈南（Abdul Hanan）告訴法新社：「我們相信孩子們還活著，因為有人聽到他們在呼救。搜救行動一定要加快，時間所剩不多。」他說完話後，不禁潸然淚下。

另一名學童母親蘇莉絲蒂雅娜（Dewi Sulistiana）則是說，她和她的14歲兒子最後一次聯絡是在28日。該寄宿學校限制學生使用手機。

她無奈地說：「我已經在這等了好幾天，每次想到自己的孩子就忍不住流下淚來。為什麼這麼久還沒找到人，為什麼搜救動作這麼慢？我一點消息都沒收到，只能一直等。」

印尼國家搜救總署署長薩菲（Mohammad Syafi'i）指出，現場搜救難度極高。「任何一處產生震動，都可能影響其他區域。為了進入受困者所在的區塊，我們必須挖掘地下隧道」。

不過，開挖隧道本身也充滿危險，還可能造成局部坍方。此外，結構內的鋼筋混凝土柱限制了通道寬度，隧道最寬僅約60公分，搜救人員行動受限。

搜救隊同時動用熱感應無人機等科技設備，盼在「黃金72小時」內，找到生還者。搜救行動進行之際，外海一度發生地震，導致搜救作業短暫中斷。

專家表示，初步調查顯示倒塌原因與結構問題，以及施工不符建築規範有關。災害應變總署發言人穆哈里表示，該校基柱無法承載新加蓋的4樓建物，導致整棟建築瞬間倒塌。

