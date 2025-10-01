教宗良十四世與阿諾史瓦辛格聯手 號召教徒終結氣候變遷

快訊

中央社／ 梵蒂岡1日綜合外電報導
圖為10月1日，教宗良十四世在梵蒂岡保祿六世大廳舉行公開接見。路透
圖為10月1日，教宗良十四世在梵蒂岡保祿六世大廳舉行公開接見。路透

羅馬天主教教宗良十四世今天出席在羅馬附近舉行的氣候會議，與來自全球的環境專家與運動人士共同參與，「魔鬼終結者」（Terminator）明星阿諾史瓦辛格也將共襄盛舉。

法新社報導，這場為期3天的活動是為了紀念已故教宗方濟各（Pope Francis）具里程碑意義的氣候宣言「願祢受讚頌」（Laudato Si）發表10週年，這個宣言呼籲對人類造成的全球暖化採取行動。

美國出生的教宗良十四世（Leo XIV）是在方濟各逝世後於5月當選教宗，他承襲前任教宗的號召，強調現在是時候將口號轉換為「果斷且協調一致的氣候行動」。

全球導致氣候變遷的排放量持續上升，但若要將全球暖化控制在2015年巴黎協定所同意的較安全範圍內，排放量必須在本世紀末之前幾乎減半，因此時間至關重要。

如何達成這一目標，將成為11月在巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）的焦點。

主辦單位表示，有鑒於此，將在教宗夏季住所所在地岡多福堡（Castel Gandolfo）舉行的「為氣候正義帶來希望」（Raising Hope for Climate Justice）會議，將探討已達成的進展與當前「亟需採取的步驟」。

從動作片英雄轉型為環境倡議者的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）昨天在梵蒂岡舉行的記者會上表示，天主教會對這項全球挑戰給予全力支持為「非常重要」。

他打趣地表示：「沒有任何一個人可以獨自『終結』汙染。」

阿諾史瓦辛格又說：「我們必須合作。全球有14億名天主教徒、20萬座教堂，以及約40萬名神職人員。想像一下這樣的傳播力量。」

「這14億名天主教徒中，每一個人都能成為環境守護者。」

