暴雨成災！烏克蘭敖德薩遭遇嚴重暴風雨 至少9死「救援晝夜不停」
烏克蘭國家緊急情況服務局今天說，南部城市敖德薩（Odesa）遭遇嚴重暴風雨，造成至少9人喪生，包括1名兒童。
法新社報導，敖德薩市長特魯哈諾夫（Hennadiy Trukhanov）透過通訊軟體Telegram表示：「僅7小時內，敖德薩降雨量幾乎達到平常2個月的總和，任何雨水下水道系統都無法承受如此負荷。」
烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）貼文表示，目前已知有9人罹難，包括1名兒童。
數百名救難人員連夜撤離受困民眾、移除被困車輛並幫忙抽乾建築物積水。
官方統計，截至目前已成功救出362人。特魯哈諾夫承認現場情勢極度嚴峻，但強調「仍在掌握之中」。
