暴雨成災！烏克蘭敖德薩遭遇嚴重暴風雨 至少9死「救援晝夜不停」

中央社／ 基輔1日綜合外電報導
在烏克蘭敖德薩前所未有的降雨過後，救援人員在被洪水淹沒的街道上推著一輛部分被淹沒的汽車。路透通訊社
在烏克蘭敖德薩前所未有的降雨過後，救援人員在被洪水淹沒的街道上推著一輛部分被淹沒的汽車。路透通訊社

烏克蘭國家緊急情況服務局今天說，南部城市敖德薩（Odesa）遭遇嚴重暴風雨，造成至少9人喪生，包括1名兒童。

法新社報導，敖德薩市長特魯哈諾夫（Hennadiy Trukhanov）透過通訊軟體Telegram表示：「僅7小時內，敖德薩降雨量幾乎達到平常2個月的總和，任何雨水下水道系統都無法承受如此負荷。」

烏克蘭國家緊急情況服務局（State Emergency Service of Ukraine）貼文表示，目前已知有9人罹難，包括1名兒童。

數百名救難人員連夜撤離受困民眾、移除被困車輛並幫忙抽乾建築物積水。

官方統計，截至目前已成功救出362人。特魯哈諾夫承認現場情勢極度嚴峻，但強調「仍在掌握之中」。

