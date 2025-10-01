解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

中國大陸是否可能突襲台灣？印度通訊社「亞洲國際新聞」（ANI）報導，美國軍事專家提醒，中共「幾乎不可能做到」讓台灣完全零預警情況下遭入侵，但若北京有意實施懲罰性打擊，就有可能毫無警訊下直接對台發射飛彈或空襲。另一方面，儘管解放軍難以不露痕跡突然攻擊，但透過多層次欺敵與佯動，依然可能製造震撼，壓縮台灣反應時間，放大突發登陸行動初期的戰果。

中國軍事問題專家、前美國駐北京武官卜思高（Dennis Blasko）向ANI表示，大規模的兩棲或空降行動必然伴隨龐大兵力、艦艇與飛機的集結與調動，「幾乎不可能完全隱藏，等於會自然形成預警時間」。

但是，卜思高也提醒，如果北京僅是意圖進行「懲罰性打擊」，例如直接動用駐地火箭部隊或近距離的飛彈與空襲，則可能在幾乎沒有徵兆的情況下突然發生。

亞洲國際新聞的報導中，另援引美國海軍戰爭學院（CMSI）9月23日報告，此報告由該院中國海事研究所副教授易思安（Ian Easton）撰寫，標題是「迷霧下的突襲可能：台海情境下的解放軍兩棲欺敵」（Foggy with a Chance of Surprise Attack: PLA Amphibious Deception in a Taiwan Scenario）。

易思安在報告中指出，解放軍過去唯一一次大規模對台兩棲登陸作戰是1955年一江山戰役，至今仍被北京視為經典案例。中國軍事學者甚至直言，未來若要對台動武，必須效法當年「隱蔽意圖、出其不意」的做法，選擇守軍意想不到且缺乏布防的灘頭登陸，才能放大突襲效果。

易思安強調，兩棲作戰雖然困難，但歷史上多半能成功，原因就在於「突襲震撼」往往能打亂防守方判斷。這也是為何解放軍將欺敵與奇襲視為攻台的關鍵，甚至透過軍方教材系統化設計欺敵方式，包括網攻、假訊號、電子佯動、幽靈部隊與宣傳戰，企圖在開戰初期打亂台灣的指揮管制，並同時癱瘓士氣。

對此，易思安警告，台灣目前仍高度依賴早期預警，但若判斷失準或反應遲緩，沿海灘頭尚未強化、後備軍力不夠熟練，都可能讓台灣在美國介入前先承受巨大衝擊。

易思安建議，台灣與美方應該更務實，把「突襲情境」常態化納入兵棋推演、模擬與實兵演習，測試從偵測到決策的速度；同時，建立能快速動員、分散與優先打擊的預授權程序，還有專門演練網電攻擊與假訊號識別，避免陷入混亂。他強調，唯有縮短反應時間、提升資訊辨識力，才能讓任何突發登陸「雖驚人，但不致命」。