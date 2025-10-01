傳陸暫停進口必和必拓鐵礦砂 澳洲總理表關切：希望能迅速解決

快訊

中央社／ 坎培拉1日綜合外電報導
澳洲總理艾班尼斯今天表示，他對有報導稱中國因價格爭議禁止從礦業巨頭必和必拓公司（BHP）進口鐵礦砂一事感到「關切」，並表示希望問題能「迅速」解決。美聯社
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，他對有報導稱中國因價格爭議禁止從礦業巨頭必和必拓公司（BHP）進口鐵礦砂一事感到「關切」，並表示希望問題能「迅速」解決。

澳洲廣播公司（ABC）援引彭博報導，中國國營鐵礦砂買家已下令鋼鐵製造商暫停採購必和必拓的鐵礦砂船貨，因為他們正就商品價格與必和必拓進行強硬談判。

然而，中國商品分析公司Mysteel隨後駁斥這項報導，稱中國礦產資源集團並未發布這類命令。北京當局成立中國礦產資源集團，旨在整合採購權並協助控制鐵礦砂價格。

但艾班尼斯今天被問及這些報導時介入了這場爭議，並提及中國過去對前總理莫里森（Scott Morrison）政府實施的經濟脅迫行動。

他說：「我對此事感到關切，我們希望確保市場正常運作。當然，我們過去也曾見過這些問題。」

艾班尼斯表示：「我希望看到澳洲鐵礦砂能夠不受阻礙地出口到中國。這很重要，它對中國經濟以及澳洲經濟都做出了重大貢獻。」

艾班尼斯也表示，這項禁令可能是中國礦產資源集團為了在與必和必拓的談判中取得籌碼所實施。

他說：「這些措施總是令人失望。我們當然希望它們只是短期行為。」

他補充說：「有時候，當人們在價格上進行談判時，就會發生這種事。我希望能迅速解決。」

