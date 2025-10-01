快訊

白宮：川普仍願不設前提與金正恩對話

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導
2019年時任的美國總統川普（左）與北韓最高領導人金正恩（右）在南北韓非軍事區會晤。(路透)

白宮官員今天表示，美國總統川普仍然願意在「不設先決條件下」與北韓領導人金正恩對話。外界揣測川普可能會在南韓參加APEC峰會時尋求與金正恩會談。

「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）報導，韓聯社詢問這名白宮官員，川普在訪問南韓參加10月31日至11月1日的亞太經濟合作會議（APEC）峰會時，是否有可能與金正恩恢復對話，以及川普是否願意在不提及核子議題的情況下與金正恩會談。

金正恩本月稍早表示，如果華府放棄對北韓非核化的要求，他願意恢復與美方談判。然而，川普政府重申對北韓「完全」非核化的承諾。

這名白宮官員說：「川普總統在他的第一個任期內與北韓領導人金正恩舉行3次歷史性峰會，穩定朝鮮半島局勢。」

這名官員還說：「美國對北韓政策沒有改變。川普總統仍然願意在不設任何先決條件的情況下與金正恩對話。」

這是川普政府首次公開表明川金恢復對話不設「任何先決條件」。

這名官員提到美國政策不變，似乎是指華府對北韓非核化的承諾，但他在聲明中並未具體提及非核化目標。

川普曾多次表示願意再與金正恩對話，表面上是為了促成兩韓和平協議，外界揣測他希望獲得諾貝爾和平獎。金正恩也曾表態願意再與川普接觸，並指出他個人對川普印象「良好」。

