快訊

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

台美「晶片五五分」升溫！台否認承諾台積電盤中逼近歷史高、收1325元

菲律賓宿霧強震釀69人罹難 台商會長：台人均安

中央社／ 馬尼拉1日專電

菲律賓中部宿霧省昨晚發生規模6.9強震，釀成嚴重災情，罹難人數已升至69人。宿霧台灣協會會長邱裕文表示，當地台灣人均安，未接獲受災通報。

昨晚9時59分，菲律賓中部宿霧省（Cebu Province）發生規模6.9強震，震央位於博哥市（Bogo）東北方17公里，深度僅10公里，許多建築物坍塌，部分山區發生落石及土石流。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）副行政官阿勒漢德羅（Bernardo Rafaelito Alejandro）下午在廣播節目中證實，罹難人數已達69人，半數是在博哥市，大多是被墜落的建築物結構砸中。

宿霧台灣協會會長邱裕文向中央社表示，居住在菲律賓中部的台灣人大多集中在宿霧都會區，距離震央近100公里，因此影響沒有那麼大，目前未傳台人受災消息。

邱裕文說，雖然博哥市災情慘重，但宿霧都會區整體情況尚好，只有一些老舊建築物的牆壁剝落或是磚瓦掉落。

宿霧市為菲律賓中部主要商業與觀光大城，估計有1000名台灣人居住，多半是經商或就讀語言學校。

宿霧與台灣之間航班頻繁，華航、長榮與星宇等都有飛航，吸引不少台灣旅客造訪。

博哥市雖非旅遊景點，但靠近馬拉帕茲瓜島（Malapascua）和班達雁島（Bantayan）這兩處潛水聖地，遊客前往潛水時多會取道博哥市。

邱裕文說，一般來說，前往馬拉帕茲瓜島或班達雁島潛水的遊客，並不會在博哥市停留或過夜，至於是否有台灣遊客在這兩座島嶼渡假，協會正在瞭解中。

一家在宿霧省康索拉松鎮（Consolacion）的台資電線桿工廠，人員與設備均安；這家台資工廠也為博哥市電力公司供應電線桿。

工廠負責人告訴中央社，今天上午檢查廠區後確認沒有損壞，恢復正常生產。

另一方面，中華民國駐菲代表處僑務組也與宿霧台商及僑界聯絡，目前宿霧市區、學校及僑界均安。

菲律賓 台灣人 建築

延伸閱讀

菲律賓強震死亡人數恐破60 救災人員與時間賽跑

菲律賓昨強震 災區大雨又斷電 新北 台東特種搜救隊今國際人道救援

菲律賓中部強震無海嘯威脅 建物倒塌多地停電至少5死

菲律賓中部外海規模6.9地震 暫無傷亡災損通報

相關新聞

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

中國大陸是否可能突襲台灣？印度通訊社「亞洲國際新聞」（ANI）報導，美國軍事專家提醒，中共「幾乎不可能做到」讓台灣完全零...

菲律賓強震死亡人數增至69人 當地醫院傳已「不堪負荷」

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，官員證實死亡人數已上升至69人，政府正全力動員各部門展開搜救，並...

享另類諾貝爾獎美譽！瑞典「優質民生獎」揭曉 唐鳳膺殊榮

享有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「優質民生獎」今天公布多位獲獎人，其中包括台灣無任所大使暨自由軟體程式設計師唐鳳，表彰唐鳳...

教宗良十四世與阿諾史瓦辛格聯手 號召教徒終結氣候變遷

羅馬天主教教宗良十四世今天出席在羅馬附近舉行的氣候會議，與來自全球的環境專家與運動人士共同參與，「魔鬼終結者」（Term...

暴雨成災！烏克蘭敖德薩遭遇嚴重暴風雨 至少9死「救援晝夜不停」

烏克蘭國家緊急情況服務局今天說，南部城市敖德薩（Odesa）遭遇嚴重暴風雨，造成至少9人喪生，包括1名兒童

傳陸暫停進口必和必拓鐵礦砂 澳洲總理表關切：希望能迅速解決

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，他對有報導稱中國因價格爭議禁止從礦業巨頭必和必拓公司（BH...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。