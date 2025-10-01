菲律賓宿霧強震釀69人罹難 台商會長：台人均安

菲律賓中部宿霧省昨晚發生規模6.9強震，釀成嚴重災情，罹難人數已升至69人。宿霧台灣協會會長邱裕文表示，當地台灣人均安，未接獲受災通報。

昨晚9時59分，菲律賓中部宿霧省（Cebu Province）發生規模6.9強震，震央位於博哥市（Bogo）東北方17公里，深度僅10公里，許多建築物坍塌，部分山區發生落石及土石流。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）副行政官阿勒漢德羅（Bernardo Rafaelito Alejandro）下午在廣播節目中證實，罹難人數已達69人，半數是在博哥市，大多是被墜落的建築物結構砸中。

宿霧台灣協會會長邱裕文向中央社表示，居住在菲律賓中部的台灣人大多集中在宿霧都會區，距離震央近100公里，因此影響沒有那麼大，目前未傳台人受災消息。

邱裕文說，雖然博哥市災情慘重，但宿霧都會區整體情況尚好，只有一些老舊建築物的牆壁剝落或是磚瓦掉落。

宿霧市為菲律賓中部主要商業與觀光大城，估計有1000名台灣人居住，多半是經商或就讀語言學校。

宿霧與台灣之間航班頻繁，華航、長榮與星宇等都有飛航，吸引不少台灣旅客造訪。

博哥市雖非旅遊景點，但靠近馬拉帕茲瓜島（Malapascua）和班達雁島（Bantayan）這兩處潛水聖地，遊客前往潛水時多會取道博哥市。

邱裕文說，一般來說，前往馬拉帕茲瓜島或班達雁島潛水的遊客，並不會在博哥市停留或過夜，至於是否有台灣遊客在這兩座島嶼渡假，協會正在瞭解中。

一家在宿霧省康索拉松鎮（Consolacion）的台資電線桿工廠，人員與設備均安；這家台資工廠也為博哥市電力公司供應電線桿。

工廠負責人告訴中央社，今天上午檢查廠區後確認沒有損壞，恢復正常生產。

另一方面，中華民國駐菲代表處僑務組也與宿霧台商及僑界聯絡，目前宿霧市區、學校及僑界均安。