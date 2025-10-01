菲律賓強震死亡人數增至69人 當地醫院傳已「不堪負荷」
菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，官員證實死亡人數已上升至69人，政府正全力動員各部門展開搜救，並致力恢復水電供應。
路透報導，區域民防辦公室資訊官阿巴波（Jane Abapo）表示，69人的死亡人數是根據宿霧省災難辦公室的數據得出，仍待進一步確認。另一名官員則指出，已有超過150人受傷。在靠近震央的宿霧省北部博戈市，民防官員亞歷杭德羅（Raffy Alejandro）透露，當地醫院已「不堪負荷」。
菲律賓總統馬可仕保證將迅速提供援助，並強調已有內閣部長在現場指揮救援行動，並向罹難者家屬表達哀悼。
菲媒報導，宿霧省省長巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）呼籲企業與民眾伸出援手，提供熱食與即食餐點。省政府也接受各種形式的捐助，包括志工、物資及運輸，以協助受地震影響的民眾。
