菲律賓強震死亡人數增至69人 當地醫院傳已「不堪負荷」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
菲律賓宿霧外海9月30日晚間發生強震，博戈市1日可見道路在震後受損。歐新社
菲律賓宿霧外海9月30日晚間發生強震，博戈市1日可見道路在震後受損。歐新社

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，官員證實死亡人數已上升至69人，政府正全力動員各部門展開搜救，並致力恢復水電供應。

路透報導，區域民防辦公室資訊官阿巴波（Jane Abapo）表示，69人的死亡人數是根據宿霧省災難辦公室的數據得出，仍待進一步確認。另一名官員則指出，已有超過150人受傷。在靠近震央的宿霧省北部博戈市，民防官員亞歷杭德羅（Raffy Alejandro）透露，當地醫院已「不堪負荷」。

菲律賓總統馬可仕保證將迅速提供援助，並強調已有內閣部長在現場指揮救援行動，並向罹難者家屬表達哀悼。

菲媒報導，宿霧省省長巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）呼籲企業與民眾伸出援手，提供熱食與即食餐點。省政府也接受各種形式的捐助，包括志工、物資及運輸，以協助受地震影響的民眾。

民防 死亡 地震

英國首相施凱爾恐成為史上人氣最低的首相！近日民調顯示他只有13%滿意度、卻有高達79%不滿度，連帶拖累工黨僅有20%支持度，極右派反對黨英國改革黨卻有35%支持，成為英國最大黨；外界分析，施凱爾缺乏領袖魅力，且在任內加稅讓雇主雇用勞工意願降低，2029年前他恐會提前下台。

