中央社／ 首爾1日綜合外電報導
南韓總統李在明。路透
南韓總統李在明。路透

韓國總統李在明今天表示，韓國明年國防預算將增加8.2%，總額達66.3兆韓元（約新台幣1.4兆元）。他強調，只有在堅實的安全基礎上才能實現和平。

路透社報導，李在明在韓國國軍日發表上述言論，強調自我防衛能力的重要性。

李在明說：「全球合作與共享繁榮的勢頭正在減弱，我們正在進入一個衝突加劇、各人自掃門前雪的時代。」

他還說：「為了確保大韓民國的和平與繁榮，我們絕不能依賴任何人，而應當增強我們自身的實力。」

李在明表示，明年國防預算「顯著」增加，將集中於投資無人機和機器人等尖端科技。

這名正在尋求與北韓接觸的韓國領導人表示，只有在堅實的安全基礎上才能實現和平。他指出，韓國國防開支已經是北韓國內生產毛額（GDP）的1.4倍。

南韓推陸團客免簽 在野黨批引發國民不安、執政黨斥仇外荒謬

南韓自9月29日起對中國大陸團體遊客實施免簽入境，零售業界迎來久違的利多，卻也有在野黨政治人物主張應禁止觀光團陸客享有免...

李在明：明年國防預算增8.2% 聚焦無人機和機器人

韓國總統李在明今天表示，韓國明年國防預算將增加8.2%，總額達66.3兆韓元（約新台幣1.4兆元）。他強調，只有在堅實的...

菲律賓強震死亡人數增至69人 當地醫院傳已「不堪負荷」

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，官員證實死亡人數已上升至69人，政府正全力動員各部門展開搜救，並...

美委緊張升溫之際 馬杜洛獲軍事院校授予榮譽博士學位

在美國和委內瑞拉於加勒比地區陷入緊張對峙之際，委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天在一所軍事院校獲頒榮譽博...

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）在9月30日的中國事務周報中，副主編巴默（James Palmer）...

加稅、醜聞、缺乏魅力 英首相支持度僅13%

英國首相施凱爾恐成為史上人氣最低的首相！近日民調顯示他只有13%滿意度、卻有高達79%不滿度，連帶拖累工黨僅有20%支持度，極右派反對黨英國改革黨卻有35%支持，成為英國最大黨；外界分析，施凱爾缺乏領袖魅力，且在任內加稅讓雇主雇用勞工意願降低，2029年前他恐會提前下台。

