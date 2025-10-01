李在明：明年國防預算增8.2% 聚焦無人機和機器人
韓國總統李在明今天表示，韓國明年國防預算將增加8.2%，總額達66.3兆韓元（約新台幣1.4兆元）。他強調，只有在堅實的安全基礎上才能實現和平。
路透社報導，李在明在韓國國軍日發表上述言論，強調自我防衛能力的重要性。
李在明說：「全球合作與共享繁榮的勢頭正在減弱，我們正在進入一個衝突加劇、各人自掃門前雪的時代。」
他還說：「為了確保大韓民國的和平與繁榮，我們絕不能依賴任何人，而應當增強我們自身的實力。」
李在明表示，明年國防預算「顯著」增加，將集中於投資無人機和機器人等尖端科技。
這名正在尋求與北韓接觸的韓國領導人表示，只有在堅實的安全基礎上才能實現和平。他指出，韓國國防開支已經是北韓國內生產毛額（GDP）的1.4倍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言