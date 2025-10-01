中秋連假將至 韓國15座機場員工展開罷工

快訊

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

韓國機場管理公社（KAC）宣布，韓國機場勞工將於今天開始罷工

韓國公共服務暨運輸工人工會（Korean Public Service and Transport Workers' Union, KPTU）的代表在聲明中表示，全國15座機場有2300名工會成員參與罷工，他們要求提高薪資、增加休假日並提供更安全的工作環境。KPTU是參與此次罷工的工會之一。

KPTU代表告訴路透社，在與管理層達成協議前，韓國機場勞工將持續罷工。

此時正值許多韓國民眾將在中秋連假期間出國旅遊。

KPTU與負責全國機場營運的韓國機場管理公社說，參與罷工的勞工主要負責機場設施維護工作，例如清潔、整理手推車以及管理停車場等。

韓國機場管理公社指出，負責機場安檢的人員並未參與罷工，因此航班受影響程度有限。

相關新聞

解放軍會無預兆突襲台灣？美專家分析「幾乎不可能」 但1情境恐直接空襲

中國大陸是否可能突襲台灣？印度通訊社「亞洲國際新聞」（ANI）報導，美國軍事專家提醒，中共「幾乎不可能做到」讓台灣完全零...

菲律賓強震死亡人數增至69人 當地醫院傳已「不堪負荷」

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，官員證實死亡人數已上升至69人，政府正全力動員各部門展開搜救，並...

享另類諾貝爾獎美譽！瑞典「優質民生獎」揭曉 唐鳳膺殊榮

享有「另類諾貝爾獎」美譽的瑞典「優質民生獎」今天公布多位獲獎人，其中包括台灣無任所大使暨自由軟體程式設計師唐鳳，表彰唐鳳...

教宗良十四世與阿諾史瓦辛格聯手 號召教徒終結氣候變遷

羅馬天主教教宗良十四世今天出席在羅馬附近舉行的氣候會議，與來自全球的環境專家與運動人士共同參與，「魔鬼終結者」（Term...

暴雨成災！烏克蘭敖德薩遭遇嚴重暴風雨 至少9死「救援晝夜不停」

烏克蘭國家緊急情況服務局今天說，南部城市敖德薩（Odesa）遭遇嚴重暴風雨，造成至少9人喪生，包括1名兒童

傳陸暫停進口必和必拓鐵礦砂 澳洲總理表關切：希望能迅速解決

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，他對有報導稱中國因價格爭議禁止從礦業巨頭必和必拓公司（BH...

