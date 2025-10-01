中秋連假將至 韓國15座機場員工展開罷工

韓國機場管理公社（KAC）宣布，韓國機場勞工將於今天開始罷工。

韓國公共服務暨運輸工人工會（Korean Public Service and Transport Workers' Union, KPTU）的代表在聲明中表示，全國15座機場有2300名工會成員參與罷工，他們要求提高薪資、增加休假日並提供更安全的工作環境。KPTU是參與此次罷工的工會之一。

KPTU代表告訴路透社，在與管理層達成協議前，韓國機場勞工將持續罷工。

此時正值許多韓國民眾將在中秋連假期間出國旅遊。

KPTU與負責全國機場營運的韓國機場管理公社說，參與罷工的勞工主要負責機場設施維護工作，例如清潔、整理手推車以及管理停車場等。

韓國機場管理公社指出，負責機場安檢的人員並未參與罷工，因此航班受影響程度有限。