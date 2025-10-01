菲律賓強震死亡人數恐破60 救災人員與時間賽跑

菲律賓中部外海發生規模6.9強震，當地官員表示，截至上午9時，死亡人數攀升至32人，另有媒體整合各方數據報導，死亡人數已突破60人。救災單位爭取在24小時救援黃金時間內全力救人。

根據菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）的災難通報，昨晚9時59分，中部宿霧省（Cebu Province）博哥市（Bogo）東北方17公里，發生規模6.9地震，深度僅10公里。

社群平台傳出教堂、快餐店等建築物坍塌、民宅屋內擺設搖晃、民眾驚慌逃生等影片。

宿霧省公共資訊官托瑞．歐隆（Ainjeliz dela Torre-Orong）向媒體表示，截至上午9時，省政府已確認有32人在震災中罹難、154人受傷，失蹤人數暫時不明。

她說，這32名罹難者當中，有22人是在博哥市喪生；由於救護車不斷湧至，醫院人員於是停止統計數字，聚焦於救人。

「菲律賓每日詢問報」（Philippine Daily Inquirer）網站則報導，有61人罹難。

另一方面，NDRRMC副行政官阿勒漢德羅（Bernardo Rafaelito Alejandro）上午10時30分在視訊記者會上說，博哥市是高度都市化的城市，建築物密集，因此傷亡嚴重。

此外，由於接連遭遇颱風，山區土壤鬆軟，因此地震發生時部分山區發生落石及土石流，釀成傷亡。

阿勒漢德羅說，博哥市及週邊地區只有一座收容中心，逾1000居民暫時被疏散到開放空間，以防餘震傷害。

菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）資料顯示，從昨地震發生迄今，週邊地區已發生379次餘震。

阿勒漢德羅表示，中央政府與地方救災單位已動員救災，但面臨通訊不穩、交通困難、醫院爆滿等挑戰，已通報新加坡、印尼和馬來西亞等東南亞鄰國，若有必要將尋求協助。

他說，目前菲國政府仍爭取在24小時救援黃金時間內全力救人，「希望罹難人數不要達到3位數」。