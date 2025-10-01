醫師字太潦草！印度法官看不懂怒下1判決 加碼要醫學院重教寫字

醫師字跡潦草一向被拿來開玩笑，甚至有國際玩笑公認大概只有藥師看得懂手寫處方。但是這樣的「傳統」，在印度可能要被法院正式終結了。一個邦級高等法院最近裁定，所有醫師必須以大寫字母清楚書寫病歷處方，避免因字跡潦草造成醫療事故。

英國廣播公司（BBC）報導，近期，印度旁遮普邦與哈里亞納邦高等法院（Punjab and Haryana High Court）在一樁案件審理過程中，因看不懂醫師書寫的報告而震驚，法官直接在判決中強調：「清晰可讀的醫療處方是一項基本權利，關乎病患的生死。」

案件本身與處方無關，而是一起性侵與詐欺案。然而法官普利（Justice Jasgurpreet Singh Puri）翻閱醫學法律報告時發現，字跡潦草到「連一個字母都無法辨認」，讓他直呼大受打擊。判決書附上的兩頁處方箋，可見滿是潦草筆畫，幾乎沒人看得懂。

法院因此下令，政府應在醫學院課程中加入書寫訓練，並規畫2年內全面推動電子處方。在此之前，所有醫師必須以大寫字母清楚書寫處方。

印度醫學會（IMA）表示支持，會長巴努沙利（Dilip Bhanushali）坦言：「醫師字跡不佳是眾所周知的事，因為醫院太忙，尤其是公立醫院，醫生一天看幾十名病人。」他說，都市醫師多已使用電子處方，但在農村推行困難，「我們建議會員至少把字寫大一點，讓病人和藥師看得懂。」

事實上，這並非印度法院首次點名批評醫師字跡。過去奧里薩邦（Odisha）與安拉阿巴德（Allahabad）高院都曾批評醫師字跡「亂到無法解讀」。

而潦草處方可能造成的後果並不只是「笑話」。美國國家醫學院一份1999年報告曾指出，每年約7000人死於因字跡難辨導致的用藥錯誤；英國也曾發生女子因誤拿到壯陽藥膏治療乾眼症而受傷。