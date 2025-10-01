印尼伊斯蘭教學校建物倒塌 91名學生受困已兩天

快訊

中央社／ 印尼蘇達約1日綜合外電報導

印尼當局核對出席紀錄並彙整失蹤者家屬的報告後指出，一所伊斯蘭學校建築倒塌近兩天，至少有91名學生仍被困在混凝土瓦礫中。

美聯社報導，這棟建築物倒塌在數百人身上，其中多數是青少年，300多名救援人員今天上午全力搶救生還者。這些學生9月29日在東爪哇省（East Java）一所有百年歷史的柯齊尼（al Khoziny）伊斯蘭寄宿學校禮拜場所進行下午禮拜。該校當時正在進行未經許可的擴建工程。

至少已有3名學生確認死亡，另有100人受傷，其中多人頭部受傷或骨折。

印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency，BNPB）昨晚修正了被認為埋在瓦礫下的人數，從先前的38人上修至91人。

印尼國家災害應變總署表示，瓦礫堆下至少還有6名兒童生還，但搜救行動因大片的混凝土塊和建築體其他沉重且不穩定的構件而面臨重重困難。雖然有重型設備可供使用，但因擔心可能造成進一步倒塌而暫未使用。

救援人員正透過狹窄縫隙，向仍受困在瓦礫下的生還者輸送氧氣、食物和水，以維持他們的生命，其中有些人被壓住動彈不得。

受困學生大多是7到12年級的男孩，年齡介於12歲至18歲之間。生還者表示，女學生當時在建築物的不同區域進行禮拜，因此得以逃生。

