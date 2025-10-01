南韓推陸團客免簽 在野黨批引發國民不安、執政黨斥仇外荒謬

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓首爾的明洞購物區，攝於8月7日。路透
南韓自9月29日起對中國大陸團體遊客實施免簽入境，零售業界迎來久違的利多，卻也有在野黨政治人物主張應禁止觀光團陸客享有免簽，執政的共同民主黨高層1日批評此說法荒謬，呼籲朝野應聚焦民生，而非散播仇恨、進行政治角力。

根據南韓新規，至2026年6月30日前，指定旅行社組織的3人以上中國團客可免簽入境，停留最長15天。濟州地區與此前相同，個人和團體遊客均可免簽入境並停留30天。

韓聯社與韓民族日報報導，官方與商界預計，此措施至明年上半年將額外吸引逾100萬名陸客。對受到南韓民眾出國潮衝擊的相關產業而言，無疑是久旱逢甘霖的好消息。

然而，在野國民力量議員羅景垣在臉書發文指出，國家行政系統因火災受損，連國民身分都難以正常核實，此時開放陸客免簽只會加劇不安。她並警告，僅靠入境審查難以防範部分旅客免簽入境後非法居留，呼籲推遲政策實施。

共同民主黨國會黨鞭金炳基則回應，日前發生的國家資訊資源管理院火災事故與出入境審查毫不相干，將其與試行陸客免簽入境政策掛鉤只會助長國民不安。羅景垣的說法純屬臆測，與事實不符，更是針對特定國家國民的極度危險仇外行為。

他強調，當務之急是刺激內需，推動旅遊產業復甦，共同民主黨將堅決反對任何助長厭惡和不安情緒的政治行為。

