FBI局長贈仿製手槍 紐西蘭警方依法銷毀

中央社／ 雪梨1日綜合外電報導

紐西蘭有關當局今天表示，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）今年稍早訪問紐西蘭時，曾贈送紐西蘭官員非法槍枝

法新社報導，巴特爾7月曾訪問紐西蘭，為美國情報單位在當地設立常駐辦公室剪綵，並會晤紐西蘭政府高層部長、情報首長及執法官員。

紐西蘭警政署長錢伯斯（Richard Chambers）今天表示，他在巴特爾來訪時收到對方贈送的「挑戰幣展示架，上面擺放一把無法操作的塑膠3D列印仿製手槍」。挑戰幣是源於美軍文化的特殊紀念幣。

錢伯斯在聲明中表示：「我們隔天徵詢槍械安全局（Firearms Safety Authority）建議，當天即收回並妥善保管這些贈品。」

聲明還說：「雖然這些仿製槍枝在贈送時無法操作，但經後續槍械安全局和警械專員分析後發現，若經改造，仍有可能被製成可操作的槍枝。」

其他展架上的仿製槍枝則送給紐西蘭兩位情報單位首長漢普頓（Andrew Hampton）和克拉克（Andrew Clark）。

錢伯斯表示，這些仿製手槍已依紐西蘭槍械法銷毀。

情報單位聯合聲明說：「為確保符合紐西蘭槍械法，這些贈品隔天即送交紐西蘭警方。經警械專員評估後，這些贈品由紐西蘭警方保管。」

紐西蘭近年來加強槍械法律，尤其是在2019年基督城（Christchurch）清真寺槍擊案造成50人喪生之後。

美國駐紐西蘭大使館未回應置評請求。

紐西蘭 槍枝 美國

相關新聞

海灣「新北約」！沙國與巴基斯坦簽訂戰略協定

不久前，沙烏地阿拉伯和巴基斯坦這兩個穆斯林國家，共同簽署一份戰略共同防禦協定（SMDA）。協定的具體內容並未對外公開，從雙方公布的新聞資料提到，針對任何一方的侵略都應視為對雙方的侵略，應對的方法涵蓋了所有軍事手段，這可能代表涵蓋了從常規武裝力量、情報分享到巴基斯坦的核能力等等。

醫師字太潦草！印度法官看不懂怒下1判決 加碼要醫學院重教寫字

醫師字跡潦草一向被拿來開玩笑，甚至有國際玩笑公認大概只有藥師看得懂手寫處方。但是這樣的「傳統」，在印度可能要被法院正式終...

南韓推陸團客免簽 在野黨批引發國民不安、執政黨斥仇外荒謬

南韓自9月29日起對中國大陸團體遊客實施免簽入境，零售業界迎來久違的利多，卻也有在野黨政治人物主張應禁止觀光團陸客享有免...

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）在9月30日的中國事務周報中，副主編巴默（James Palmer）...

加稅、醜聞、缺乏魅力 英首相支持度僅13%

英國首相施凱爾恐成為史上人氣最低的首相！近日民調顯示他只有13%滿意度、卻有高達79%不滿度，連帶拖累工黨僅有20%支持度，極右派反對黨英國改革黨卻有35%支持，成為英國最大黨；外界分析，施凱爾缺乏領袖魅力，且在任內加稅讓雇主雇用勞工意願降低，2029年前他恐會提前下台。

宗教聊天機器人熱潮引起討論 AI能取代神職人員？

使用人工智慧（AI）的宗教聊天機器人在美國下載人次竄升至榜首，人們如今不用上教堂，就能向AI告解並尋求指引。AI是否會取代神職人員，成為人類和神溝通的管道？

