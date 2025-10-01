FBI局長贈仿製手槍 紐西蘭警方依法銷毀

紐西蘭有關當局今天表示，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）今年稍早訪問紐西蘭時，曾贈送紐西蘭官員非法槍枝。

法新社報導，巴特爾7月曾訪問紐西蘭，為美國情報單位在當地設立常駐辦公室剪綵，並會晤紐西蘭政府高層部長、情報首長及執法官員。

紐西蘭警政署長錢伯斯（Richard Chambers）今天表示，他在巴特爾來訪時收到對方贈送的「挑戰幣展示架，上面擺放一把無法操作的塑膠3D列印仿製手槍」。挑戰幣是源於美軍文化的特殊紀念幣。

錢伯斯在聲明中表示：「我們隔天徵詢槍械安全局（Firearms Safety Authority）建議，當天即收回並妥善保管這些贈品。」

聲明還說：「雖然這些仿製槍枝在贈送時無法操作，但經後續槍械安全局和警械專員分析後發現，若經改造，仍有可能被製成可操作的槍枝。」

其他展架上的仿製槍枝則送給紐西蘭兩位情報單位首長漢普頓（Andrew Hampton）和克拉克（Andrew Clark）。

錢伯斯表示，這些仿製手槍已依紐西蘭槍械法銷毀。

情報單位聯合聲明說：「為確保符合紐西蘭槍械法，這些贈品隔天即送交紐西蘭警方。經警械專員評估後，這些贈品由紐西蘭警方保管。」

紐西蘭近年來加強槍械法律，尤其是在2019年基督城（Christchurch）清真寺槍擊案造成50人喪生之後。

美國駐紐西蘭大使館未回應置評請求。