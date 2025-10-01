青年要求改善教育醫療 摩洛哥第4天抗議爆衝突

快訊

中央社／ 拉巴特30日綜合外電報導

摩洛哥青年連續4天走上多座城市街頭示威，要求政府改善教育與醫療服務，這波抗議浪潮今天晚間升級，與安全部隊爆發暴力衝突。

路透社報導，這波抗議是由結構鬆散的匿名青年團體「Z世代212」（GenZ 212）在網路上發起，主要利用TikTok、Instagram與受電玩玩家喜愛的即時通訊軟體Discord等平台。

根據摩洛哥媒體報導與目擊者說法，在南部城市提茲尼特（Tiznit）、伊奈茲甘（Inzegan）、艾特阿米拉（Ait Amira），以及東部城市歐吉達（Oujd）和首都拉巴特（Rabat）附近的特馬拉（Temara），數以百計的年輕抗議群眾朝試圖驅散集會的安全部隊投擲石塊。

當地媒體發布的畫面顯示，在距離拉巴特以南約560公里的艾特阿米拉，示威群眾推倒並破壞多輛執法人員車輛，還縱火焚燒一家銀行。

在伊奈茲甘，社群媒體流傳的影像顯示，蒙面抗議群眾縱火焚燒一家銀行，現場也有人與警方爆發衝突，警方則動用高壓水柱驅散群眾。

根據目擊者說法與網路上流傳的影片，部分車輛遭縱火焚燒，另有抗議群眾試圖闖入一家大型超市。

目擊者告訴路透社，在更南部的提茲尼特，數十名抗議群眾在警方試圖驅散集會時，朝執法人員投擲石塊。他們說，抗議群眾一度高呼「人民要終結貪腐」等口號。

法新社報導，Z世代212今天深夜在臉書（Facebook）發布聲明，對於「影響公私財產的暴力或破壞行為表達遺憾」，同時也呼籲參與者務必保持和平，避免採取任何可能「損害合理訴求正當性」的行為。

摩洛哥執政聯盟今天發表聲明，表示願意「在體制內與公共空間」與年輕族群對話，「以尋求可行解決方案」，並讚揚「安全當局依照相關法律程序做出的平衡反應」。

