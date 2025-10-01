菲律賓地震已釀26死 外交部慰問表達援助意願

快訊

中央社／ 台北1日電

菲律賓中部外海發生規模6.9強震，有關當局今天表示，死亡人數已攀至26人，另有147人受傷。外交部今天表示，暫無台灣民眾受困或傷亡通報，外交部及駐菲律賓代表處已向菲律賓表達慰問，以及提供人道救援協助意願。

法新社報導，菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（National Disaster Risk Reduction and ManagementCouncil）最新通報指出，昨天深夜在宿霧島（islandof Cebu）附近發生的規模6.9淺層地震，造成菲律賓中部至少22棟建築倒塌或受損。

外交部上午發布新聞稿指出，外交部與駐菲律賓代表處第一時間掌握情況。經查目前暫無台灣民眾受困或傷亡的通報。外交部及駐處將持續密切關注災情發展及當地救援進展。

外交部表示，由於地震災情慘重，外交部及駐菲律賓代表處立即向菲律賓表達慰問及哀悼之意；並向菲律賓表示，倘菲律賓政府有需要，台灣有意願及能力提供人道救援協助。

外交部提醒，民眾在當地如果有需協助，請即聯繫駐菲律賓代表處24小時急難救助專線：（+63）917-819-4597 / 0917-819-4597，以獲得必要協助。

