快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國雜誌外交政策在9月30日中國事務周報中，副主編巴默以「台北該如何應對華府」為題評論指出，台灣雖受中美夾擊，仍有多條路徑可選。圖為賴清德總統。歐新社
美國雜誌外交政策在9月30日中國事務周報中，副主編巴默以「台北該如何應對華府」為題評論指出，台灣雖受中美夾擊，仍有多條路徑可選。圖為賴清德總統。歐新社

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）在9月30日的中國事務周報中，副主編巴默（James Palmer）以「台北該如何應對華府」為題指出，台灣受到美中夾擊下有幾個應對華府的選項，除了暫時聽從川普主意，或透過其他辦法安撫川普，最務實的做法還是運用美國國會既有人脈，對白宮造成默示保衛台灣的壓力。但他也警告，若台灣最終無法再信任美國作為安全夥伴，可能會開始認真討論重啟1980年代因美方壓力而中止的核武計畫。

美國總統川普回鍋白宮數月至今，台灣面臨雙重壓力。近來外媒傳出，中國國家主席習近平遊說川普正式表態反對台灣獨立；同時，白宮施壓台灣，要求將相當部分的半導體產能移往美國，以換取保護。

對此巴默認為，先前觀察人士曾推測川普與習近平可能達成所謂的「大交易」，但實際上沒有任何一項真正發生。川普在履行協議方面的紀錄很差，中國若以為能透過讓步換取他的承諾，或期待未來的美國政府會延續這樣的立場，那將是過於天真。

該文提到，雖然習近平近來在外交上與川普方面取得部分成功，但要讓美國積極反對台灣獨立仍不太可能。雖然川普似乎對台灣毫不在意，但許多共和黨人卻十分重視，而表態反台獨無疑會被視為屈服於中國。

然而，如今台灣在白宮已缺乏盟友。川普第一任期內的對中鷹派，如前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）、前眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）以及前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger），大多已被年輕的孤立主義者取代。現任國務卿魯比歐（Marco Rubio）一度被視為台灣的堅定盟友，如今似乎以獲得川普的認可為主要追求。

巴默在文中點出，台灣眼前雖然困境重重，但並非毫無選擇。在他看來，其中一條路徑是「暫時聽從、討好川普」，即使那些計畫從長遠來看並不合理。他直言，把台灣的半導體產業搬到美國「在實務上是不可能的」。一來這個產業高度仰賴台灣本地的材料技術、供應鏈與專業知識；二來在目睹現代汽車韓國員工在美國喬治亞州的遭遇後，台灣工程師恐怕更缺乏意願。

他認為，因川普的構想空洞，反而可能讓美台談判拖得夠久，以致最後失去討論的意義。他表示：「台灣可以假裝對計畫有興趣，在美國做一些象徵性投資，然後等待川普分心，轉向其他議題。」

台灣另一種選擇是「用其他方式安撫川普」，不論是直接的，或透過政治利益。他舉例，台灣最近與美國簽訂一份重要的大豆採購協議，雖然不足以彌補美方在中國市場損失的數百億美元，但多少能幫助陷入困境的美國農民。

除此之外，巴默認為最務實的做法仍是運用在美國國會既有的人脈，施加壓力讓白宮維持對台軍售，並至少默示保證防衛。台灣在國會兩黨仍有不少朋友，比如參院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker），他最近訪台並稱台灣為「自由國家」。此外，若能設法讓賴清德總統爭取到與川普會面，台美關係或許仍有修補的機會。

巴默最後警告，從長遠來看，若台灣無法信任美國作為安全夥伴，可能會開始認真討論重啟1980年代在美國壓力下終止的核武計畫。

美國 川普 壓力

延伸閱讀

教宗稱川普和平計畫「實際可行」 希望哈瑪斯接受

川普稱終結多場戰爭 未獲諾貝爾獎將是「侮辱」美國

輝瑞承諾降價、投資美國700億美元 換3年關稅豁免

批民主黨冒險讓美政府關門 川普揚言大量裁員

相關新聞

海灣「新北約」！沙國與巴基斯坦簽訂戰略協定

不久前，沙烏地阿拉伯和巴基斯坦這兩個穆斯林國家，共同簽署一份戰略共同防禦協定（SMDA）。協定的具體內容並未對外公開，從雙方公布的新聞資料提到，針對任何一方的侵略都應視為對雙方的侵略，應對的方法涵蓋了所有軍事手段，這可能代表涵蓋了從常規武裝力量、情報分享到巴基斯坦的核能力等等。

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）在9月30日的中國事務周報中，副主編巴默（James Palmer）...

加稅、醜聞、缺乏魅力 英首相支持度僅13%

英國首相施凱爾恐成為史上人氣最低的首相！近日民調顯示他只有13%滿意度、卻有高達79%不滿度，連帶拖累工黨僅有20%支持度，極右派反對黨英國改革黨卻有35%支持，成為英國最大黨；外界分析，施凱爾缺乏領袖魅力，且在任內加稅讓雇主雇用勞工意願降低，2029年前他恐會提前下台。

宗教聊天機器人熱潮引起討論 AI能取代神職人員？

使用人工智慧（AI）的宗教聊天機器人在美國下載人次竄升至榜首，人們如今不用上教堂，就能向AI告解並尋求指引。AI是否會取代神職人員，成為人類和神溝通的管道？

菲律賓強震死亡人數增至31人…宿霧市今停課1天 災區大雨又斷電

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，死亡人數已攀升到至少31人，另有超過140人受傷。官員警告，隨著...

影／菲律賓宿霧外海深夜強震至少22死 居民倉皇逃生、橋梁劇烈搖晃

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間10時左右發生規模6.9的地震，造成許多房屋和建築物的牆壁倒塌，至少22人死亡、多人受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。