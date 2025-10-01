加稅、醜聞、缺乏魅力 英首相支持度僅13%

英國首相施凱爾恐成為史上人氣最低的首相！近日民調顯示他只有13%滿意度、卻有高達79%不滿度，連帶拖累工黨僅有20%支持度，極右派反對黨英國改革黨卻有35%支持，成為英國最大黨；外界分析，施凱爾缺乏領袖魅力，且在任內加稅讓雇主雇用勞工意願降低，2029年前他恐會提前下台。

極右派趁勢崛起

根據《CNN》報導，近日英國首相施凱爾的民調低到僅有13%、不滿度高達79%，而去年選舉中獲得411席的工黨，如今支持度僅剩下20%，而極右翼民粹政黨「改革黨」順勢竄起獲得35%支持度，成為英國最大黨。改革黨黨魁就是長期倡議脫歐的法拉奇。

《半島電視台》提到，施政挑戰、政治印象不好與醜聞是施凱爾民調直直落的關鍵。英國一位去年投給工黨的退休教師法蘭西表示，施凱爾當初選舉的承諾是「改變」，雖然薪水漲了，但通膨依舊嚴重，許多人對加薪無感；此外，加薪與加稅也讓產業叫苦連天，進而影響新雇用員工意願。

缺乏領袖魅力

此外，施凱爾給選民的印象不深，他之前接受專訪時還說自己不作夢、沒有最喜歡的小說，且在唐寧街10號（首相官邸）裡面，通常歷任首相都會掛上自己崇拜的政治人物，但施凱爾連這個也沒有。雖然他希望塑造「務實主義」大於「意識形態」的形象，但至今仍留給選民不少困惑。

更慘的是，施凱爾在任內加稅，但他自己與副首相芮納卻爆出疑似沒有繳財產稅的醜聞，施凱爾花了2萬英鎊購買他父母家後面的土地，讓他們可以安心養驢子，但後來又以30萬英鎊的價格轉手，雖然他堅稱有付稅金，但逃稅的傳聞仍甚囂塵上。

另外，困擾多屆政府的非法移民、社會住宅等議題並未有效改善，都讓施凱爾的支持度處於歷史低點。

