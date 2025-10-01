快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

加稅、醜聞、缺乏魅力 英首相支持度僅13%

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
英國首相施凱爾近來民調創下新低，僅13%民眾滿意其施政。（中央社示意圖）
英國首相施凱爾近來民調創下新低，僅13%民眾滿意其施政。（中央社示意圖）

英國首相施凱爾恐成為史上人氣最低的首相！近日民調顯示他只有13%滿意度、卻有高達79%不滿度，連帶拖累工黨僅有20%支持度，極右派反對黨英國改革黨卻有35%支持，成為英國最大黨；外界分析，施凱爾缺乏領袖魅力，且在任內加稅讓雇主雇用勞工意願降低，2029年前他恐會提前下台。

極右派趁勢崛起

根據《CNN》報導，近日英國首相施凱爾的民調低到僅有13%、不滿度高達79%，而去年選舉中獲得411席的工黨，如今支持度僅剩下20%，而極右翼民粹政黨「改革黨」順勢竄起獲得35%支持度，成為英國最大黨。改革黨黨魁就是長期倡議脫歐的法拉奇。

半島電視台》提到，施政挑戰、政治印象不好與醜聞是施凱爾民調直直落的關鍵。英國一位去年投給工黨的退休教師法蘭西表示，施凱爾當初選舉的承諾是「改變」，雖然薪水漲了，但通膨依舊嚴重，許多人對加薪無感；此外，加薪與加稅也讓產業叫苦連天，進而影響新雇用員工意願。

缺乏領袖魅力

此外，施凱爾給選民的印象不深，他之前接受專訪時還說自己不作夢、沒有最喜歡的小說，且在唐寧街10號（首相官邸）裡面，通常歷任首相都會掛上自己崇拜的政治人物，但施凱爾連這個也沒有。雖然他希望塑造「務實主義」大於「意識形態」的形象，但至今仍留給選民不少困惑。

更慘的是，施凱爾在任內加稅，但他自己與副首相芮納卻爆出疑似沒有繳財產稅的醜聞，施凱爾花了2萬英鎊購買他父母家後面的土地，讓他們可以安心養驢子，但後來又以30萬英鎊的價格轉手，雖然他堅稱有付稅金，但逃稅的傳聞仍甚囂塵上。

另外，困擾多屆政府的非法移民、社會住宅等議題並未有效改善，都讓施凱爾的支持度處於歷史低點。

【更多精采內容，詳見

施凱爾 首相 英國

延伸閱讀

英擬提高永久居留門檻 要移民證明自己對英國的價值

英推數位身分證打擊非法移民 反對聯署一夜破百萬

被承認的無土之國：英、加、澳宣布承認巴勒斯坦國，以色列面臨建國後最大國際譴責

英國正式承認巴勒斯坦國 強調哈瑪斯無權參與執政

相關新聞

海灣「新北約」！沙國與巴基斯坦簽訂戰略協定

不久前，沙烏地阿拉伯和巴基斯坦這兩個穆斯林國家，共同簽署一份戰略共同防禦協定（SMDA）。協定的具體內容並未對外公開，從雙方公布的新聞資料提到，針對任何一方的侵略都應視為對雙方的侵略，應對的方法涵蓋了所有軍事手段，這可能代表涵蓋了從常規武裝力量、情報分享到巴基斯坦的核能力等等。

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）在9月30日的中國事務周報中，副主編巴默（James Palmer）...

加稅、醜聞、缺乏魅力 英首相支持度僅13%

英國首相施凱爾恐成為史上人氣最低的首相！近日民調顯示他只有13%滿意度、卻有高達79%不滿度，連帶拖累工黨僅有20%支持度，極右派反對黨英國改革黨卻有35%支持，成為英國最大黨；外界分析，施凱爾缺乏領袖魅力，且在任內加稅讓雇主雇用勞工意願降低，2029年前他恐會提前下台。

宗教聊天機器人熱潮引起討論 AI能取代神職人員？

使用人工智慧（AI）的宗教聊天機器人在美國下載人次竄升至榜首，人們如今不用上教堂，就能向AI告解並尋求指引。AI是否會取代神職人員，成為人類和神溝通的管道？

菲律賓強震死亡人數增至31人…宿霧市今停課1天 災區大雨又斷電

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，死亡人數已攀升到至少31人，另有超過140人受傷。官員警告，隨著...

影／菲律賓宿霧外海深夜強震至少22死 居民倉皇逃生、橋梁劇烈搖晃

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間10時左右發生規模6.9的地震，造成許多房屋和建築物的牆壁倒塌，至少22人死亡、多人受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。