菲律賓強震死亡人數增至31人…宿霧市今停課1天 災區大雨又斷電

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生強烈地震​，博戈市宿霧省立醫院外1日停放著罹難者遺體。美聯社
菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生強烈地震​，博戈市宿霧省立醫院外1日停放著罹難者遺體。美聯社

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間發生規模6.9的地震，死亡人數已攀升到至少31人，另有超過140人受傷。官員警告，隨著救援人員進入倒塌建築，傷亡人數可能進一步上升。

此次地震由當地斷層的活動引發，震央位於人口約9萬的宿霧省沿海城市博戈（Bogo）東北方約19公里處，震源深度僅5公里。減災官員伊戈特（Rex Ygot）接受電訪時表示，該市已有至少14名居民罹難。

在博戈周邊，麥德林（Medellin）鎮減災辦公室負責人維拉莫爾（Gemma Villamor）指出，至少12名鎮民喪生，多屬小家庭，死於房屋天花板和牆壁倒塌，其中部分人在睡夢中遇難。聖雷米吉奧（San Remigio）副鎮長雷尼斯（Alfie Reynes）則通報5人死亡，包括3名海岸警衛、一名消防員與一名兒童。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）警告，強震後恐將出現餘震，受損建物可能進一步倒塌。GMA新聞則在地震後不久報導，宿霧市長阿奇瓦爾（Nestor Archival）宣布，作為預防措施，市內所有學校10月1日停課，以便全面檢查政府建築，確保市民安全。

路透報導，宿霧省是菲律賓最受歡迎的旅遊勝地之一，菲國第二繁忙的麥克坦－宿霧國際機場仍在運作，但北部災情最為嚴重。聖雷米吉奧已宣布進入災難狀態，以利救援與應變。

雷尼斯呼籲外界提供食物、飲水及重型設備，以協助撤離與搜救。他表示，當地正下大雨且電力中斷，尤其是北部地區，因地震破壞供水管線，水源非常短缺。

