北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

教宗稱川普和平計畫「實際可行」 希望哈瑪斯接受

中央社／ 羅馬/梵蒂岡30日綜合外電報導

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天稱許美國總統川普為加薩走廊提出的20點和平計畫「實際可行」，並表示希望巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」接受。

綜合路透社和梵蒂岡新聞網（Vatican News）報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）在離開義大利岡多福堡（Castel Gandolfo）夏宮時接受媒體訪問，談到川普的20點和平計畫時說「到目前為止看起來是實際可行的提案」。

義大利安莎通訊社（Ansa）引述教宗的話報導：「當中有非常值得關注的地方。我希望哈瑪斯（Hamas）將在既定期限內接受。」

哈瑪斯並未參與促成這項計畫的談判。這項計畫內容呼籲哈瑪斯解除武裝，而哈瑪斯以往已多次拒絕這項要求。哈瑪斯表示，他們將本著誠意檢視這項計畫並提出回應。

教宗也提到試圖向加薩走廊（Gaza Strip）運送人道物資的國際援助船隊。船隊隨時可能遭到以色列攻擊。

以色列先前矢言在與哈瑪斯戰鬥期間採取一切必要措施，捍衛對加薩的海上封鎖。

教宗說：「各方人士都在說『希望不要有暴力情事，希望人們受到尊重』，這非常重要。」

教宗今天似乎也對川普強硬移民政策提出個人到目前為止最嚴厲的批評，質疑這些政策是否符合天主教會尊重生命的教義。

教宗告訴媒體：「如果有人說自己反對墮胎，卻又贊同美國對移民的不人道待遇，我不確定這是否是尊重生命。」

天主教會主張生命自受孕之始至自然死亡都應受到尊重，這是這個擁有全球約14億信徒的宗教最堅定的教義之一。

身為首位美籍教宗的良十四世是在一名美國記者詢及有關美國政治的問題時做出上述回應。

白宮表示，川普當選是基於他的諸多承諾，包括驅逐犯罪的非法移民。白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）在聲明中回應說：「他一直在履行對美國人民的承諾。」

