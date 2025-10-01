美法加強聯合軍事衛星行動 對抗中國太空勢力

快訊

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國一名高階將領告訴路透社，法國與美國正在計劃進行第2次聯合任務，協調衛星在軌道上的機動，這是兩國在中國擴大太空軍事足跡之際，加強盟國情報蒐集能力的一部分。

這項行動將是五角大廈與盟國在太空合作的第3個已知任務。去年底，美國首度與法國聯手，在軌道上進行兩枚衛星的聯合機動行動。此外，美國太空司令部（US Space Command）本月稍早也曾與英國展開聯合任務。

太空已成為軍事競爭日益激烈的領域，愈來愈多對通訊、飛彈預警及戰場情報至關重要的衛星，面臨來自全球主要太空強權的威脅。中國、俄羅斯與美國都展示過反衛星武器，並發射具機動能力的太空船，引發各界擔憂若在衝突期間發生攻擊，可能將破壞全球衛星定位系統（GPS）導航，或切斷地面部隊仰賴的通訊渠道。

更精確地操控太空船並整合國際聯盟，已成為官方所稱新全球太空競賽的關鍵戰場，美國與盟國面臨來自中國與俄羅斯的激烈競爭。

美國太空軍（US Space Force）中將席斯（Douglas Schiess）受訪時告訴路透社：「我們現在正在與法國規劃一項行動。」席斯領導一支與美國太空司令部合作、負責秘密軍事太空行動的單位。他沒有透露進一步細節。

法國是歐洲在太空領域投入最多支出的國家。他說，未來可能會與其他國家展開更多行動，並補充表示：「我認為我們還可以做得更多。」

包括歐洲、美國與加拿大在內的西方軍事太空官員近來持續警告，太空對一系列衛星構成的威脅日增，涵蓋軍事資產與像太空探索科技公司（Space X）的星鏈（Starlink）等商業衛星星群等，全球有數億人都在使用。

法國太空司令部（French Space Command）拒絕對任何計畫發表評論。談到第一次行動時，法國太空司令部表示在與美國進行訓練，以加強合作、學習如何協調行動，並「展現我們的戰略團結性」。

法國太空司令部強調，「必須為真實情境下的軍事太空行動做好準備」。

最近在巴黎接受路透社訪問，被問到首次行動的情況時，法國太空司令部司令丘索（Vincent Chusseau）少將拒絕透露細節，但強調「我們認為這次行動非常成功」。

美國太空司令部司令懷汀（Stephen Whiting）今年4月透露，這項首度聯合行動稱為「會合與近距離操作」，期間美、法各自的軍用衛星在一枚「戰略競爭者」的衛星附近相互靠近。席斯將軍上週受訪時，拒絕透露第3枚鄰近衛星的國別。

英國表示，在去年9月4日至12日間進行的第2次行動中，一枚由美國太空司令部操作的衛星移動，以檢查英國軍方通訊衛星SKYNET 5A是否按預期在軌道上運作。根據英國官方說法，兩枚衛星皆位於地球靜止軌道上，距地球約3萬6000公里，以每秒約3公里的速度運行。

雖然英美兩國未透露參與行動的美國衛星型號，但一家提供太空態勢感知軟體的商業公司Comspoc指出，觀測到一枚高度機動的美國偵察衛星USA 271曾於9月5日至11日期間接近英國的SKYNET 5A。

英國太空司令部司令特德曼（Paul Tedman）少將上週宣布這項行動時表示，這是其部隊首度參與類似任務，「代表作戰能力大幅提升」。他又說：「我們現已能與盟國一同展開先進的軌道行動，以保護並捍衛我們在太空中的共同國家與軍事利益。」

