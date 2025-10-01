菲律賓6.9淺層強震釀26死147傷 379餘震影響救援

快訊

中央社／ 宿霧1日綜合外電報導

菲律賓中部外海發生規模6.9強震，有關當局今天表示，死亡人數已攀至26人，另有147人受傷。

法新社報導，菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（National Disaster Risk Reduction and Management Council）最新通報指出，昨天深夜在宿霧島（islandof Cebu）附近發生的規模6.9淺層地震，造成菲國中部至少22棟建築倒塌或受損。

美國地質調查所（USGS）表示，這起淺層地震發生在昨天晚間9時50分，震央在宿霧島北部博哥市（Bogo）外海。博哥市人口約9萬。

宿霧省救災官員拉莫斯（Wilson Ramos）表示，天色過黑加上餘震不斷，影響了救援進度。

搜救行動持續整晚，儘管菲律賓火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）表示，當地已發生多達379次餘震。

多條鄉村道路也受損。

菲律賓全國電網公司（National Grid Corp）發布最新公告指出，地震導致電力輸送中斷，造成宿霧及周邊中部島嶼大範圍停電，但宿霧及其他4個主要中部島嶼的供電已在午夜過後陸續恢復。

