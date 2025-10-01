疑涉俄國石油貿易 「影子艦隊」油輪停泊法國近海遭調查

法國海軍今天表示，當局正在調查一艘名為「波拉卡」（Boracay）的油輪可能存在的違規行為。這艘船被懷疑屬於參與俄羅斯石油貿易的「影子艦隊」。

路透社報導，這艘船被列入英國和歐洲聯盟（EU）對俄羅斯的制裁名單。今年稍早，它曾因懸掛無效的國旗航行，遭愛沙尼亞當局扣留。影子艦隊油輪的所有權和保險通常不透明，且船齡往往超過20年。

根據船舶追蹤網站Marine Traffic數據，這艘原油油輪於本月20日離開俄羅斯港口普里莫斯克（Primorsk），航經波羅的海，繞過丹麥北部，然後進入北海，並向西穿越英吉利海峽。

船舶追蹤數據顯示，這艘2007年建造的油輪在繞過法國西北角後，被一艘法國軍艦跟蹤，隨後改變航向，向東駛向法國海岸。它目前停泊在聖納澤爾（Saint-Nazaire）附近。

法國海軍表示正在進行調查。布勒斯特（Brest）檢察官告訴路透社，由於船員未能提供船舶國籍證明且不遵守命令，已展開調查。

英國和歐盟分別於去年10月和今年2月對這艘原油油輪實施制裁。

歐盟表示，這艘船與運輸俄羅斯原油和石油產品有關，「同時從事非正規且高風險的航運行為」。

英國表示，這艘船「參與了旨在破壞烏克蘭穩定…或從俄羅斯政府獲得利益或支持的活動」，涉及將源自俄羅斯的石油或石油產品運往第三國。