疑涉俄國石油貿易 「影子艦隊」油輪停泊法國近海遭調查

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導

法國海軍今天表示，當局正在調查一艘名為「波拉卡」（Boracay）的油輪可能存在的違規行為。這艘船被懷疑屬於參與俄羅斯石油貿易的「影子艦隊」。

路透社報導，這艘船被列入英國和歐洲聯盟（EU）對俄羅斯的制裁名單。今年稍早，它曾因懸掛無效的國旗航行，遭愛沙尼亞當局扣留。影子艦隊油輪的所有權和保險通常不透明，且船齡往往超過20年。

根據船舶追蹤網站Marine Traffic數據，這艘原油油輪於本月20日離開俄羅斯港口普里莫斯克（Primorsk），航經波羅的海，繞過丹麥北部，然後進入北海，並向西穿越英吉利海峽。

船舶追蹤數據顯示，這艘2007年建造的油輪在繞過法國西北角後，被一艘法國軍艦跟蹤，隨後改變航向，向東駛向法國海岸。它目前停泊在聖納澤爾（Saint-Nazaire）附近。

法國海軍表示正在進行調查。布勒斯特（Brest）檢察官告訴路透社，由於船員未能提供船舶國籍證明且不遵守命令，已展開調查。

英國和歐盟分別於去年10月和今年2月對這艘原油油輪實施制裁。

歐盟表示，這艘船與運輸俄羅斯原油和石油產品有關，「同時從事非正規且高風險的航運行為」。

英國表示，這艘船「參與了旨在破壞烏克蘭穩定…或從俄羅斯政府獲得利益或支持的活動」，涉及將源自俄羅斯的石油或石油產品運往第三國。

俄羅斯 油輪 法國

相關新聞

海灣「新北約」！沙國與巴基斯坦簽訂戰略協定

不久前，沙烏地阿拉伯和巴基斯坦這兩個穆斯林國家，共同簽署一份戰略共同防禦協定（SMDA）。協定的具體內容並未對外公開，從雙方公布的新聞資料提到，針對任何一方的侵略都應視為對雙方的侵略，應對的方法涵蓋了所有軍事手段，這可能代表涵蓋了從常規武裝力量、情報分享到巴基斯坦的核能力等等。

影／菲律賓宿霧外海深夜強震至少22死 居民倉皇逃生、橋梁劇烈搖晃

菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間10時左右發生規模6.9的地震，造成許多房屋和建築物的牆壁倒塌，至少22人死亡、多人受...

學歷沒用了？職涯專家：培養這技能將知識變職場利器

Z世代質疑：「讀書有什麼用？」中年白領的「考名校換高薪」老路，在AI時代不管用了！日本職涯專家山根渡揭秘：職場要的不是文憑，而是「可攜式技能」。國文練簡報力、數學轉數據分析，統測專題與程式營讓孩子贏在起跑線。主計總處2024年數據顯示，青年失業率10%，頂大畢業也難破百萬年薪。想讓子女脫穎而出？快幫他們學會這些跨產業通用的職場利器，重新規劃教育投資！

加薩和平提案 以國同意

美國總統川普29日正式提出20點加薩和平提案，獲得以色列總理內唐亞胡表態支持，但是否能順利推動，關鍵仍在於哈瑪斯。哈瑪斯...

川普提加薩和平計畫 要哈瑪斯接受「拒絕就支持以色列」

美國總統川普廿九日提出結束加薩衝突的廿點和平計畫，要求巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在以色列同意該計畫後的七十二小時內釋放人質並...

華爾街日報：繳械或丟權 川普讓哈瑪斯陷兩難

華爾街日報廿九日刊出評論說，美國川普總統提出、以色列總理內唐亞胡同意的加薩和平計畫，核心要求是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯要釋...

