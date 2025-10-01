助海地平亂 聯合國安理會批准擴大多國維安部隊

快訊

中央社／ 紐約聯合國總部30日綜合外電報導

聯合國安全理事會今天通過決議，將聯合國支持的海地「多國維安任務支援團」升級為規模更大且擁有軍隊的全面性部隊。

法新社報導，不同於多國維安任務支援團（Multinational Security Support Mission）目前僅由執法機構組成，新部隊規模最多可達5500名制服人員，其中包括警察和軍人。

美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）指出，有12個安理會成員國投票同意「將多國維安任務支援團轉型為新的幫派鎮壓部隊，規模為前身的5倍」，此舉凸顯「國際社會正在分擔責任」。

他說：「這項決議為海地帶來希望。」

多國維安任務支援團目前僅包含1000名主要來自肯亞的警察，協助已不堪重負的海地警察對抗猖獗的幫派暴力，成果好壞參半。

海地是美洲最貧窮國家，長期以來飽受犯罪集團暴力滋擾，謀殺、強暴、搶劫和綁架事件頻傳，政治長期處於動盪。

海地駐聯合國大使皮耶（Ericq Pierre）說：「這是我國對抗其動盪歷史中最嚴峻挑戰之一的決定性轉折點。多個重裝武裝幫派不斷擴大對大片領土的控制權，尤其是在首都。這些幫派不再只是小型犯罪團體，早已成為強大的犯罪組織，嘲弄並挑戰國家權威，甚至威脅區域穩定。」

海地過渡總統委員會（Transitional Presidential Council）主席聖席爾（Laurent Saint-Cyr）也支持這項由美國和巴拿馬提出、將多國維安任務支援團轉型為更具韌性部隊的決議草案；這一部隊的初始任期為一年。

肯亞總統魯托（William Ruto）上周表示：「只要有合適的人員、充足的資源、適當的裝備以及必要的後勤，海地的安全就能恢復。」

中國和俄羅斯今天投票時選擇棄權。

中國駐聯合國代表傅聰認為，此時訴諸軍事手段以暴制暴不僅難以奏效，反而可能讓海地本就棘手的局勢更加複雜難解。他說，「考量到海地嚴峻的安全局勢」，中方才沒有阻攔決議草案通過。

