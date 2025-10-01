快訊

菲律賓宿霧外海深夜強震至少22死 居民倉皇逃生

公費流感、新冠疫苗今開打 光復居民、救災者優先

影／菲律賓宿霧外海深夜強震至少22死 居民倉皇逃生、橋梁劇烈搖晃

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間10時左右發生規模6.9的地震，怡朗市的上班族聚集在辦公大樓外。歐新社
菲律賓中部宿霧省外海9月30日晚間10時左右發生規模6.9的地震，造成許多房屋和建築物的牆壁倒塌，至少22人死亡、多人受傷，強烈搖晃導致電力中斷，居民在黑暗中倉皇逃生。

美聯社報導，此次地震由當地斷層引發，震央位於人口約9萬的宿霧省沿海城市博戈（Bogo）東北方約17公里處，震源深度11公里。DZMM電台引述宿霧省新聞辦公室報導，罹難人數已上升至22人，預料仍將攀升。

地震發生當下的的驚恐場面在網路平台X瘋傳，例如選美比賽尖叫聲四起，台上佳麗則在旁人攙扶下避難，網紅派普（Sam Pepper）正在直播，也意外拍下地震發生的瞬間。另外一支網路影像則可見到，橋梁劇烈搖晃，摩托車騎士趕緊棄車，跑到橋邊避難，當地一家麥當勞則局部倒塌。

博戈消防員卡內特（Rey Cañete）受訪時表示，地震破壞了民房的水泥牆、一處消防局及道路。他回憶：「我們正準備休息時，大地突然劇烈搖晃，大家衝出營房，卻因震動過強跌倒在地。」

卡內特補充，他和另外三名消防員身上有割傷與瘀青，消防局的水泥牆倒塌。至少３名居民被掉落瓦礫砸傷，消防員當場為他們急救。

即使地震發生已經好幾個小時，數百名驚魂未定的居民仍聚集在消防局附近草地，不敢返家。卡內特表示，多家商店明顯受損，道路出現明顯的裂縫，博戈附近的達安班塔延鎮（Daanbantayan）的一座古老天主教堂也受損。

宿霧省省長巴瑞克瓦洛（Pamela Baricuatro）表示，需待白天才能全面掌握博戈及北部偏遠地區的傷亡與災損。她在臉書發布的影像訊息中表示：「情況可能比我們想得更嚴重。」

