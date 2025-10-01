聽新聞
將領會議 美防長籲終結政治正確

聯合報／ 記者陳熙文、編譯高詣軒／綜合報導
美國國防部長赫塞斯。美聯社
美國國防部長赫塞斯。美聯社

美國國防部長赫塞斯卅日向約八百名美軍將領和高階指揮官發表談話，頒布多項新方針，強調強化軍隊基礎體力和「基於表現」的評估準則；赫塞斯說，他厭倦看到肥胖的軍隊，如果國防部長能定期做體能測試，任何美軍成員應做到。

美國總統川普也發表演說，向將領們吹噓他的關稅和邊境政策。在談到向美國城市派遣國民兵一事時，他說，「我們應該利用一些危險的城市作為我們軍隊的訓練場」。

川普也再次自誇他調停印巴衝突，提及俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基必須會面來解決俄烏戰爭，並自認應該獲得諾貝爾和平獎。紐約時報說，川普的演說毫無重點，不知他為何要對高階將領們談論這些他幾乎每天提起的事。

赫塞斯則提到，美軍未來不會再有政治正確，也不會再被愚蠢的交戰準則拖累。

赫塞斯近期下達一項罕見指令，要求海外駐紮的約八百名美軍將領，包括歐洲、中東及亞太地區的高階指揮官於維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地集合開會，卻沒告知開會的目的。

赫塞斯卅日在美國總統川普致詞前發表談話，他先提到想要和平必須備戰，並重申「以實力謀和平」和「戰士精神」重要性。

赫塞斯指出，他提出十項新的指示，並在談話中強調軍隊的基礎體力，指不管任何軍階的軍人都應該符合身高和體重的標準，並且通過體能測試；赫塞斯說，他將要求所有軍人每年都必須通過兩次體能測試。他說，軍隊的標準必須一致，女性也必須達到體能標準。

赫塞斯說，對美國戰鬥單位來說，政治正確、過度敏感、不願傷害任何人感情的領導模式，已經結束了。

川普：哈瑪斯3到4天應回應和平計畫 若不同意將有「悲哀結局」

美國有線電視新聞網（CNN）30日報導，美國總統川普當天說，他將給巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯大約「3到4天」，來回應他29日...

川普提加薩20點和平計畫 俄羅斯、中國都支持

美國總統川普在白宮與以色列總理內唐亞胡討論加薩走廊局勢，發布20點和平計畫，並獲以色列同意後，俄羅斯和中國今天都支持這項...

以色列同意川普和平計畫 華爾街日報：哈瑪斯不接受恐兩頭空

華爾街日報29日刊出評論說，美國川普總統提出、以色列總理內唐亞胡當天同意的加薩協議核心要求是，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯要釋...

川普提加薩和平計畫要哈瑪斯接受 「拒絕就支持以色列」

美國總統川普廿九日提出結束加薩衝突的廿點和平計畫，要求巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在以色列同意該計畫後的七十二小時內釋放人質並...

華爾街日報：繳械或丟權 川普讓哈瑪斯陷兩難

華爾街日報廿九日刊出評論說，美國川普總統提出、以色列總理內唐亞胡同意的加薩和平計畫，核心要求是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯要釋...

兩黨國會僵局 美政府今恐關門

美國總統川普九月廿九日在白宮會晤兩黨國會領袖，但未就避免政府關門達成共識。聯邦預算九月卅日到期，若國會未通過法案延長撥款...

