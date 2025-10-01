將領會議 美防長籲終結政治正確

美國國防部長赫塞斯卅日向約八百名美軍將領和高階指揮官發表談話，頒布多項新方針，強調強化軍隊基礎體力和「基於表現」的評估準則；赫塞斯說，他厭倦看到肥胖的軍隊，如果國防部長能定期做體能測試，任何美軍成員應做到。

美國總統川普也發表演說，向將領們吹噓他的關稅和邊境政策。在談到向美國城市派遣國民兵一事時，他說，「我們應該利用一些危險的城市作為我們軍隊的訓練場」。

川普也再次自誇他調停印巴衝突，提及俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基必須會面來解決俄烏戰爭，並自認應該獲得諾貝爾和平獎。紐約時報說，川普的演說毫無重點，不知他為何要對高階將領們談論這些他幾乎每天提起的事。

赫塞斯則提到，美軍未來不會再有政治正確，也不會再被愚蠢的交戰準則拖累。

赫塞斯近期下達一項罕見指令，要求海外駐紮的約八百名美軍將領，包括歐洲、中東及亞太地區的高階指揮官於維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地集合開會，卻沒告知開會的目的。

赫塞斯卅日在美國總統川普致詞前發表談話，他先提到想要和平必須備戰，並重申「以實力謀和平」和「戰士精神」重要性。

赫塞斯指出，他提出十項新的指示，並在談話中強調軍隊的基礎體力，指不管任何軍階的軍人都應該符合身高和體重的標準，並且通過體能測試；赫塞斯說，他將要求所有軍人每年都必須通過兩次體能測試。他說，軍隊的標準必須一致，女性也必須達到體能標準。

赫塞斯說，對美國戰鬥單位來說，政治正確、過度敏感、不願傷害任何人感情的領導模式，已經結束了。