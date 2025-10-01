兩黨國會僵局 美政府今恐關門

美國總統川普九月廿九日在白宮會晤兩黨國會領袖，但未就避免政府關門達成共識。聯邦預算九月卅日到期，若國會未通過法案延長撥款，聯邦政府將在十月一日凌晨零時一分（台灣時間同日中午十二時一分）發生近七年首次關門。

川普九月卅日說，兩黨僵局若導致政府關門，許多聯邦雇員可能被解僱。美國副總統范斯廿九日坦言，情勢正走向政府關門，「因為民主黨不願做對的事」。參議院民主黨領袖舒默、眾院民主黨領袖傑佛瑞斯說，雙方立場差距甚大。

英國廣播公司報導，共和黨雖在國會兩院占多數，但在一百席參院還未掌握通過支出法案所需的六十票。民主黨擁有一定籌碼，該黨聚焦推進醫療政策目標，拒絕支持共和黨所提法案。

共和黨主張通過一項臨時撥款法案，維繫現有撥款水準七周，直到十一月下旬。民主黨人說若要他們支持，共和黨須同意就醫療照護新增約一兆美元支出，延長預定年底到期的歐巴馬健保補助，並撤回今年稍早通過對聯邦醫療補助計畫等項目的削減，但共和黨拒讓步。雙方互批若政府若關門是對方責任。

美國政府多次關門，對經濟與市場影響有限。多數經濟學家估算，每關門一周，ＧＤＰ減少約○點一個百分點。即便是二○一八年底持續卅多天的最長停擺，對美國經濟的衝擊也屬輕微。但這次情況不同，川普公開威脅部分因政府關門被迫休無薪假的聯邦雇員將永久裁撤，打破以往「關門結束即召回」慣例。

川普政府已備妥政府關門計畫，包括勞工部將停止大部分業務，隨後解僱數千人；國家公園將關閉，員工可能裁撤；國稅局服務專線將無人接聽，甚至可能永久停擺。

前述由白宮預算管理局局長伏特主導的因應方案，將完整呈現川普對聯邦政府的願景。伏特規畫這次政府關門後，能繼續運作的只剩獲得七月通過的「又大又美法案」撥款的單位；該法案著重稅務與移民政策，國防部與國土安全部受惠最大。

一般來說，聯邦政府關門期間，人員可能被迫休假或無薪工作；社會安全、軍事勤務、移民執法、航空管制等被認為必要的工作將繼續，但其他服務可能中斷或延遲。

政府關門已成華府預算鬥爭一大特色。二○一八年在川普第一任期，各方僵持曾導致政府關門長達卅四天，是現代史上最長一次。政府關門可能導致廣泛長期後果，先前的關門除了導致國家公園和博物館關閉，也曾導致拖慢航空運作、延後食物安全檢查並使移民聽證延期。分析家也警告政府關門若延宕，可能使經濟成長放緩、擾亂市場並侵蝕公眾信任。