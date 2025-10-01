快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

聽新聞
0:00 / 0:00

加薩和平提案 以國同意

經濟日報／ 編譯盧思綸／綜合外電

美國總統川普29日正式提出20點加薩和平提案，獲得以色列總理內唐亞胡表態支持，但是否能順利推動，關鍵仍在於哈瑪斯。哈瑪斯談判代表透露將秉持誠意審視並給出回應。

川普會晤內唐亞胡後在白宮召開聯合記者會，他表示「已經非常接近」就加薩和平達成協議，同時警告若哈瑪斯拒絕美方提案，美國將全力支持以色列殲滅哈瑪斯。川普稱，以哈和平將是他「最輝煌的成就」。

白宮公布提案包含20項要點，包括主張達成協議將立即停火、以色列與哈瑪斯在72小時內交換人質、以色列分階段撤出加薩、哈瑪斯解除武裝並承諾和平將獲得特赦，以及由國際機構主導的過渡政府。

根據內容，屆時將成立「和平理事會」（Board of Peace），由川普擔任主席，還有其他國際領袖也將加入，包括英國前首相布萊爾，共同監督由無黨派的巴勒斯坦技術官僚組成的過渡政府。內唐亞胡已表態支持，稱該提案符合以色列的戰爭目標。

目前尚不清楚哈瑪斯是否會接受提議。一名知情官員表示，協助斡旋的卡達首相與埃及情報首長已在杜哈會見哈瑪斯談判代表，並分享此計畫。哈瑪斯代表表示將以誠意審視並給出回應。

川普與內唐亞胡則表示，在「涉及眾多國家的簽字與批准」完成前，不會再回答更多問題。

目前尚不清楚川普政府與以色列是否解決所有分歧，包括對未來巴勒斯坦建國的可能性以及巴勒斯坦自治政府（PA）在戰後治理加薩中可能扮演的角色。

哈瑪斯 川普 以色列

延伸閱讀

川普提加薩20點和平計畫 俄羅斯、中國都支持

以色列同意川普和平計畫 華爾街日報：哈瑪斯不接受恐兩頭空

算什麼協議？巴勒斯坦人普遍不信川普監督加薩 哈瑪斯反應耐人尋味

中東戰爭露曙光…以色列同意川普加薩和平計畫 只等哈瑪斯點頭

相關新聞

川普提加薩和平計畫 要哈瑪斯接受「拒絕就支持以色列」

美國總統川普廿九日提出結束加薩衝突的廿點和平計畫，要求巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在以色列同意該計畫後的七十二小時內釋放人質並...

華爾街日報：繳械或丟權 川普讓哈瑪斯陷兩難

華爾街日報廿九日刊出評論說，美國川普總統提出、以色列總理內唐亞胡同意的加薩和平計畫，核心要求是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯要釋...

加薩和平提案 以國同意

美國總統川普29日正式提出20點加薩和平提案，獲得以色列總理內唐亞胡表態支持，但是否能順利推動，關鍵仍在於哈瑪斯。哈瑪斯...

川普：普澤會須舉行 哈瑪斯須同意和平計畫

路透30日報導，美國總統川普30日在維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地向高階美軍將領演說，自誇其締造和平的能力，但說儘管他領導的...

菲律賓宿霧外海深夜6.9強震 震源深度11公里

美國地質調查所（USGS）網站指出，台灣時間9月30日晚間9時59分至10時間，菲律賓宿霧市北北東方外海發生規模6.9地...

川普：哈瑪斯3到4天應回應和平計畫 若不同意將有「悲哀結局」

美國有線電視新聞網（CNN）30日報導，美國總統川普當天說，他將給巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯大約「3到4天」，來回應他29日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。