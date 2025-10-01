川普提加薩和平計畫要哈瑪斯接受 「拒絕就支持以色列」

美國總統川普廿九日提出結束加薩衝突的廿點和平計畫，要求巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在以色列同意該計畫後的七十二小時內釋放人質並繳械投降；川普表示該計畫已取得中東國家共識，若哈瑪斯不同意，美國將支持以色列「摧毀哈瑪斯威脅」。

以色列總理內唐亞胡廿九日在白宮和川普一起舉行記者會，內唐亞胡表示贊同這項計畫，並稱如果哈瑪斯不接受，以色列將獨自完成最後任務。然而，內唐亞胡後來在社群媒體表示，他並未同意讓巴勒斯坦建國，以軍也將繼續駐守加薩大部分地區。這兩個說法，牴觸川普計畫中實現巴勒斯坦人建國途徑、以色列不會占領加薩等要點。

美聯社報導，哈瑪斯已獲知計畫內容，正在評估是否同意；哈瑪斯表示並未參與川普這項計畫討論過程。紐約時報說，川普這項計畫包含哈瑪斯先前已表明不會接受的條件，例如剝奪其權力和解除武裝。哈瑪斯堅稱，只有巴人建國、以軍撤離加薩，他們才會放下武器。

和哈瑪斯敵對的巴勒斯坦自治政府表示，歡迎川普和平計畫，並保證做出改革以返回加薩。

以哈衝突尚未結束，以軍更向加薩市展開地面攻勢，引發國際爭議。川普廿九日與內唐亞胡會面，討論如何結束加薩衝突，並提出廿點和平計畫。

該計畫指出，如果雙方同意這項計畫，戰爭會立即停止，以軍會撤至指定範圍等待人質釋放，戰線也會凍結，直到達成所有和平條件；該計畫也不強制要求加薩民眾離開加薩。

計畫指出在以色列公開同意計畫之後的七十二小時內，所有哈瑪斯挾持的人質都應獲釋；以色列也會釋放二五○名囚犯和一七○○名遭到拘留的加薩民眾。繳械並同意和平共存的哈瑪斯成員將獲得赦免，也會被給予安全管道離開加薩。

川普指出這項計畫已取得所有中東地區國家共識，只等哈瑪斯同意，並認為會從哈瑪斯獲得正面回應，川普也表示，如果哈瑪斯拒絕，以色列將獲得美國支持來完成他們的任務。

此外，川普的廿點計畫中也提到，加薩會由暫時性非政治性委員會接管日常事務，由巴勒斯坦人及國際專家組成，並由一個過渡性國際組織「和平委員會」監管，由川普擔任主席。和平委員會將管理加薩發展重建框架和資金，直到巴勒斯坦政府完成其改革。

埃及、約旦、阿聯、土耳其、卡達與沙烏地阿拉伯等國在聯合聲明中表示，他們樂見川普為結束加薩戰爭所做的真誠努力，並強調「願與美國和各方進行積極與建設性接觸，以達成協議並確保實施」。

法國總統馬克宏、英國首相施凱爾都讚揚川普致力結束加薩戰爭，呼籲以哈執行這項計畫。