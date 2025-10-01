聽新聞
0:00 / 0:00

川普提加薩和平計畫要哈瑪斯接受 「拒絕就支持以色列」

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國總統川普（右）9月29日與以色列總理內唐亞胡（左）在白宮國宴廳舉行的記者會握手。法新社
美國總統川普（右）9月29日與以色列總理內唐亞胡（左）在白宮國宴廳舉行的記者會握手。法新社

美國總統川普廿九日提出結束加薩衝突的廿點和平計畫，要求巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯以色列同意該計畫後的七十二小時內釋放人質並繳械投降；川普表示該計畫已取得中東國家共識，若哈瑪斯不同意，美國將支持以色列「摧毀哈瑪斯威脅」。

以色列總理內唐亞胡廿九日在白宮和川普一起舉行記者會，內唐亞胡表示贊同這項計畫，並稱如果哈瑪斯不接受，以色列將獨自完成最後任務。然而，內唐亞胡後來在社群媒體表示，他並未同意讓巴勒斯坦建國，以軍也將繼續駐守加薩大部分地區。這兩個說法，牴觸川普計畫中實現巴勒斯坦人建國途徑、以色列不會占領加薩等要點。

美聯社報導，哈瑪斯已獲知計畫內容，正在評估是否同意；哈瑪斯表示並未參與川普這項計畫討論過程。紐約時報說，川普這項計畫包含哈瑪斯先前已表明不會接受的條件，例如剝奪其權力和解除武裝。哈瑪斯堅稱，只有巴人建國、以軍撤離加薩，他們才會放下武器。

和哈瑪斯敵對的巴勒斯坦自治政府表示，歡迎川普和平計畫，並保證做出改革以返回加薩。

以哈衝突尚未結束，以軍更向加薩市展開地面攻勢，引發國際爭議。川普廿九日與內唐亞胡會面，討論如何結束加薩衝突，並提出廿點和平計畫。

該計畫指出，如果雙方同意這項計畫，戰爭會立即停止，以軍會撤至指定範圍等待人質釋放，戰線也會凍結，直到達成所有和平條件；該計畫也不強制要求加薩民眾離開加薩。

計畫指出在以色列公開同意計畫之後的七十二小時內，所有哈瑪斯挾持的人質都應獲釋；以色列也會釋放二五○名囚犯和一七○○名遭到拘留的加薩民眾。繳械並同意和平共存的哈瑪斯成員將獲得赦免，也會被給予安全管道離開加薩。

川普指出這項計畫已取得所有中東地區國家共識，只等哈瑪斯同意，並認為會從哈瑪斯獲得正面回應，川普也表示，如果哈瑪斯拒絕，以色列將獲得美國支持來完成他們的任務。

此外，川普的廿點計畫中也提到，加薩會由暫時性非政治性委員會接管日常事務，由巴勒斯坦人及國際專家組成，並由一個過渡性國際組織「和平委員會」監管，由川普擔任主席。和平委員會將管理加薩發展重建框架和資金，直到巴勒斯坦政府完成其改革。

埃及、約旦、阿聯、土耳其、卡達與沙烏地阿拉伯等國在聯合聲明中表示，他們樂見川普為結束加薩戰爭所做的真誠努力，並強調「願與美國和各方進行積極與建設性接觸，以達成協議並確保實施」。

法國總統馬克宏、英國首相施凱爾都讚揚川普致力結束加薩戰爭，呼籲以哈執行這項計畫。

川普 哈瑪斯 以色列 巴勒斯坦 內唐亞胡 戰爭 卡達

延伸閱讀

川普：普澤會須舉行 哈瑪斯須同意和平計畫

以色列同意川普和平計畫 華爾街日報：哈瑪斯不接受恐兩頭空

算什麼協議？巴勒斯坦人普遍不信川普監督加薩 哈瑪斯反應耐人尋味

中東戰爭露曙光…以色列同意川普加薩和平計畫 只等哈瑪斯點頭

相關新聞

川普：哈瑪斯3到4天應回應和平計畫 若不同意將有「悲哀結局」

美國有線電視新聞網（CNN）30日報導，美國總統川普當天說，他將給巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯大約「3到4天」，來回應他29日...

川普提加薩20點和平計畫 俄羅斯、中國都支持

美國總統川普在白宮與以色列總理內唐亞胡討論加薩走廊局勢，發布20點和平計畫，並獲以色列同意後，俄羅斯和中國今天都支持這項...

以色列同意川普和平計畫 華爾街日報：哈瑪斯不接受恐兩頭空

華爾街日報29日刊出評論說，美國川普總統提出、以色列總理內唐亞胡當天同意的加薩協議核心要求是，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯要釋...

川普提加薩和平計畫要哈瑪斯接受 「拒絕就支持以色列」

美國總統川普廿九日提出結束加薩衝突的廿點和平計畫，要求巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在以色列同意該計畫後的七十二小時內釋放人質並...

華爾街日報：繳械或丟權 川普讓哈瑪斯陷兩難

華爾街日報廿九日刊出評論說，美國川普總統提出、以色列總理內唐亞胡同意的加薩和平計畫，核心要求是巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯要釋...

兩黨國會僵局 美政府今恐關門

美國總統川普九月廿九日在白宮會晤兩黨國會領袖，但未就避免政府關門達成共識。聯邦預算九月卅日到期，若國會未通過法案延長撥款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。