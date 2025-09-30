快訊

菲律賓宿霧外海深夜6.9強震 震源深度11公里

卓榮泰准辭！謝子涵因生涯規劃請辭行政院副發言人

指揮層級提高了！季連成輪任花蓮中央前進協調所總協調官

川普：普澤會須舉行 哈瑪斯須同意和平計畫

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普30日在維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地向高階美軍將領演說。路透
路透30日報導，美國總統川普30日在維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地向高階美軍將領演說，自誇其締造和平的能力，但說儘管他領導的政府介入調停，加薩和烏克蘭的衝突仍在持續。

川普提到，俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基必須會面來解決俄烏戰爭。川普也就俄烏戰爭未結束，表示對普亭很失望。

川普還說，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯必須同意美方提議的加薩和平計畫，「哈瑪斯必須同意，而若他們不同意，對他們將非常辛苦」。

另據法新社報導，川普還聲稱，哈瑪斯若不同意該項要求其解除武裝的和平協議，將付出慘痛代價，「我希望他們同意，為了自身利益，以及創造真正偉大的事物」。

川普並自稱，若他沒因為在解決數起戰爭扮演的角色獲得諾貝爾和平獎，將是對美國的侮辱。

紐約時報指出，川普這次演說似乎沒有明確重點或目的，談到關稅、拜登及自動筆、美墨邊境、CNN、對普亭的個人觀感、對拿不到諾貝爾和平獎的焦慮，這些是他幾乎每天無論面對誰、在什麼地方都會談到的事物。

川普 俄烏戰爭 普亭

