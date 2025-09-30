預算案倒數計時 法總理在另一波示威壓力下組新閣

快訊

中央社／ 巴黎30日專電

法國總理勒克努9月9日上任後，立刻為迫在眉睫的2026年預算案與各政黨和工會代表磋商，近日也可能公布新內閣名單。與此同時，工會正醞釀又一次動員示威。

勒克努（Sébastien Lecornu）日前接受「巴黎人報」（Le Parisien）訪問時說，他將於「國會工作展開之前」公布新政府成員名單，最快可能在本週。

勒克努政府最重要也最棘手的任務是提出2026年預算案。審計院院長莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）在法國新聞台（franceinfo）節目中提醒，為尊重國會權力，財政法案必須在10月15日之前提出，「時間已經在倒數」。

勒克努在訪談中承諾，將把這段時間向各政黨、勞方及資方諮詢的結果納入考量。

提到預算案初步構想時，勒克努說，他「絕不會制定緊縮和造成社會退步的預算」，但在課徵富人稅和暫停退休金改革等議題上，他的態度都令左派在野黨社會黨（PS）及勞方感到失望。

有關備受矚目的「祖克曼稅」（taxe Zucman），勒克努直言不認為這是妥善的解決辦法，也不考慮恢復法國曾經課徵的富人稅（ISF）。

「祖克曼稅」的構想來自經濟學者祖克曼（GabrielZucman），意在針對頂級富裕階層超過1億歐元（約新台幣35億7400萬元）的財富課徵至少2%的最低稅率，避免富人以調整財富結構的方式規避稅負。

勒克努說，人民要求賦稅正義的聲音震耳欲聾，「我會提出一項預算案，其中某些稅會增加，某些稅會降低」。

極右派政黨「國民聯盟」（RN）也要求勒克努政府削減開支，並為中產階級、勞工和一般民眾減稅。

不過，勒克努政府可能剛組成就要面臨極左派「不屈法國」（LFI）提出的不信任案。

與此同時，對勒克努初步構想感到失望的各大工會正醞釀又一次罷工抗議。

不滿政府預算案的法國民眾已於今年9月10日、18日兩度上街示威。工會代表近日與勒克努會談後，認為未獲具體回應，號召全國10月2日走上街頭。

法國總工會（CGT）秘書長比內（Sophie Binet）表示，勒克努不重新考慮退休金問題和祖克曼稅，也不在其他關鍵議題上採取明確行動，證明工會有必要再次動員。

