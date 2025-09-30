北溪管線爆炸案嫌犯 遭波蘭當局逮捕
波蘭檢方今天表示，當局逮捕一名涉嫌參與2022年北溪2號（NordStream 2）天然氣管線爆炸案嫌犯。德國之前針對此人發出通緝令。
綜合法新社與路透社報導，嫌犯的律師帕普羅茨基（Tymoteusz Paprocki）向TVN24電視台證實他的客戶已經遭到逮捕。「今天上午他被拘禁在華沙附近一座城鎮。」
波蘭媒體披露，嫌犯名為弗拉迪米爾（Volodymyr），姓氏以Z開頭。路透社報導，嫌犯是烏克蘭籍潛水員，遭到德國當局通緝。
華沙省檢察官辦公室發言人斯基巴（Piotr Skiba）向法新社證實犯嫌已被逮捕，目前正在進行相關程序，但未透露犯嫌姓名。
2022年北溪2號天然氣管線爆炸事件，被莫斯科與西方國家形容為「破壞行為」，大幅切斷俄羅斯對歐洲的天然氣供應，標誌著烏克蘭衝突的重大升級，並嚴重壓縮歐洲的能源供應。至今無人坦承犯案。烏克蘭則否認參與其中。
