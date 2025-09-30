少見合作案例 伊朗官員稱美國將遣返400名伊朗人

快訊

中央社／ 德黑蘭30日綜合外電報導

一名伊朗高階官員今天表示，美國計劃遣返約400名伊朗人，其中大部分是非法入境者，此舉是美國總統川普（DonaldTrump）更廣泛打擊移民行動的一部分。

根據路透社，伊朗外交部官員努夏巴迪（HosseinNoushabadi）告訴塔斯尼姆通訊社（Tasnim NewsAgency）：「在第一步，他們決定遣返120名非法入境美國的伊朗人，其中大部分是經由墨西哥入境。」

「紐約時報」（The New York Times）首先報導，這次遣返是美伊經過數月談判後達成，屬於兩國罕見的合作。

努夏巴迪表示，美方「計劃遣返大約400名伊朗人，其中大部分是非法入境者，這符合美國政府的反移民新政」。他並說，第一批120人將在一兩天內抵達伊朗。

「紐約時報」報導稱，一架美國包機昨晚從路易斯安那州起飛，預定於今天途經卡達抵達伊朗。

該報並指出，其中一些伊朗人被關在拘留中心數月後，自願離開，但也有人並非自願。

努夏巴迪呼籲華盛頓當局尊重美國境內伊朗移民的權利。

他表示：「有些（被遣返者）持有居留許可，但由於美國移民局所述原因，他們仍被列入遣返名單。當然，他們的返國是經過本人同意。」

