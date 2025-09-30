川普：哈瑪斯3到4天應回應和平計畫 若不同意將有「悲哀結局」

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普30日準備啟程與美軍將領開會前在白宮受訪。歐新社

美國有線電視新聞網（CNN）30日報導，美國總統川普當天說，他將給巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯大約「3到4天」，來回應他29日會晤以色列總理內唐亞胡時提出的加薩和平計畫。

川普離開白宮時說，「我們會看情況如何。所有阿拉伯國家都支持（前述計畫）。穆斯林國家也都支持。以色列也都支持」。

川普還說，現在就等哈瑪斯，他們要麼同意，要麼不同意；若不同意，「那將是非常悲哀的結局」。

川普29日說，內唐亞胡同意「20點」加薩和平計畫後，加薩戰爭已比以往更接近結束。但該提案仍待哈瑪斯同意，哈瑪斯先前已拒絕該計畫中若干條款的內容。

