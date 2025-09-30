泰總理任期僅4個月推諸多政策 學者：為大選鋪路

泰國總理阿努廷昨天提出多項政策，內容涵蓋振興旅遊、解決邊境衝突及改善經濟。泰國學者指出，這些政策多為短時間內能快速見效的措施，阿努廷盼藉此爭取民意支持，為明年大選鋪路。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）因與國會最大黨派人民黨（People's Party）的協議，必須在就任總理後的4個月內舉行大選。阿努廷今天承諾，他會在明年1月31日前解散國會。

阿努廷昨天赴議會提交政策報告書，並闡述多項政策。針對經濟問題，阿努廷表示，將重振遊客對赴泰國旅遊的信心，並提高人民收入，解決生活成本增加問題。

為因應貿易戰，他則將組建「泰國隊」，以向企業提供幫助。至於安全方面的政策，則是要和平解決與柬埔寨的邊境爭議。

外界對阿努廷在4個月任期內將有何表現，出現諸多討論。

法政大學（Thammasat University）政治學院講師普拉維（Purawich Watanasukh）指出，阿努廷提出的政策，都是能在短時間內看到成果的「速效」措施，目標是為了在選舉前提升民意支持。他說：「在政策中，你不會看到任何長期的結構性改革。」

普拉維認為，阿努廷提出的各項政策中，最具挑戰的是泰柬邊境爭端。因為「邊境檢查站關閉及柬埔寨方持續挑釁，雖然阿努廷已將此事委託給軍方，並尋求外交管道，但在很大程度上，這已超越政府掌握範圍」。

不過，他指出，若阿努廷在任內和平解決邊境爭端，對阿努廷個人和泰自豪黨（Bhumjaithai Party）將是重大成就，他們在下次選舉中可藉此獲得優勢。

普拉維告訴中央社，泰自豪黨正重塑形象，希望成為「維護現有秩序的保守派選民的替代選擇。黨的形象也從地方政黨，轉變為強調務實的政治力量」。

他認為，雖然阿努廷政府是任期很有限的臨時政府，但他們的野心顯然不止於此。泰自豪黨若能在未來4個月內取得實質政績，將強化其政治主導地位。

下屆總理將取決於哪個政黨能在明年大選中獲得最多議員席次。普拉維表示，即使泰自豪黨未能直接獲勝，若他們有逾100名議員和其他政黨支持，屆時就能讓阿努廷重返總理職位，並延長任期。

不過，有經濟學家認為，阿努廷要在4個月內端出政績有很大困難，特別是與經濟有關的政策。

泰國經濟學家、前財政部長提拉猜（ThirachaiPhuvanatnaranubala）指出，阿努廷應該向大眾更清楚地說明，與美方就進口關稅談判的結果，並對外說明哪些人會受到影響，及相關配套措施。

他認為，期待阿努廷政府在短時間內取得實質成果，是不太可能的事，因為經濟問題在很大程度上與結構因素有關，但改革還是需要執行。