快訊

不只去高雄！TWICE宣布台北大巨蛋開唱 日期出爐在這天

阿嬤逼讓北捷優先席遭踹飛 網再爆「中研院黑歷史」：渾號白髮魔女

台股劍指27000大關的捷報？ 台積電鉅額交易驚見1430元天價

泰總理任期僅4個月推諸多政策 學者：為大選鋪路

中央社／ 曼谷30日專電

泰國總理阿努廷昨天提出多項政策，內容涵蓋振興旅遊、解決邊境衝突及改善經濟。泰國學者指出，這些政策多為短時間內能快速見效的措施，阿努廷盼藉此爭取民意支持，為明年大選鋪路。

阿努廷（Anutin Charnvirakul）因與國會最大黨派人民黨（People's Party）的協議，必須在就任總理後的4個月內舉行大選。阿努廷今天承諾，他會在明年1月31日前解散國會。

阿努廷昨天赴議會提交政策報告書，並闡述多項政策。針對經濟問題，阿努廷表示，將重振遊客對赴泰國旅遊的信心，並提高人民收入，解決生活成本增加問題。

為因應貿易戰，他則將組建「泰國隊」，以向企業提供幫助。至於安全方面的政策，則是要和平解決與柬埔寨的邊境爭議。

外界對阿努廷在4個月任期內將有何表現，出現諸多討論。

法政大學（Thammasat University）政治學院講師普拉維（Purawich Watanasukh）指出，阿努廷提出的政策，都是能在短時間內看到成果的「速效」措施，目標是為了在選舉前提升民意支持。他說：「在政策中，你不會看到任何長期的結構性改革。」

普拉維認為，阿努廷提出的各項政策中，最具挑戰的是泰柬邊境爭端。因為「邊境檢查站關閉及柬埔寨方持續挑釁，雖然阿努廷已將此事委託給軍方，並尋求外交管道，但在很大程度上，這已超越政府掌握範圍」。

不過，他指出，若阿努廷在任內和平解決邊境爭端，對阿努廷個人和泰自豪黨（Bhumjaithai Party）將是重大成就，他們在下次選舉中可藉此獲得優勢。

普拉維告訴中央社，泰自豪黨正重塑形象，希望成為「維護現有秩序的保守派選民的替代選擇。黨的形象也從地方政黨，轉變為強調務實的政治力量」。

他認為，雖然阿努廷政府是任期很有限的臨時政府，但他們的野心顯然不止於此。泰自豪黨若能在未來4個月內取得實質政績，將強化其政治主導地位。

下屆總理將取決於哪個政黨能在明年大選中獲得最多議員席次。普拉維表示，即使泰自豪黨未能直接獲勝，若他們有逾100名議員和其他政黨支持，屆時就能讓阿努廷重返總理職位，並延長任期。

不過，有經濟學家認為，阿努廷要在4個月內端出政績有很大困難，特別是與經濟有關的政策。

泰國經濟學家、前財政部長提拉猜（ThirachaiPhuvanatnaranubala）指出，阿努廷應該向大眾更清楚地說明，與美方就進口關稅談判的結果，並對外說明哪些人會受到影響，及相關配套措施。

他認為，期待阿努廷政府在短時間內取得實質成果，是不太可能的事，因為經濟問題在很大程度上與結構因素有關，但改革還是需要執行。

阿努廷 泰國

延伸閱讀

南島愛慾管不住？芭達雅再見活春宮 海灘水乳交融畫面瘋傳

台南最「泰」的泰式料理！曼谷名店來台南　正宗泰國師傅+必點王牌炸魚

金像電加速布局泰國 明年下半年2期擴產

曼谷「泰國行旅」季節限定菜單 一網打盡北、中、東北、南部風味美食

相關新聞

川普：哈瑪斯3到4天應回應和平計畫 若不同意將有「悲哀結局」

美國有線電視新聞網（CNN）30日報導，美國總統川普當天說，他將給巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯大約「3到4天」，來回應他29日...

川普提加薩20點和平計畫 俄羅斯、中國都支持

美國總統川普在白宮與以色列總理內唐亞胡討論加薩走廊局勢，發布20點和平計畫，並獲以色列同意後，俄羅斯和中國今天都支持這項...

以色列同意川普和平計畫 華爾街日報：哈瑪斯不接受恐兩頭空

華爾街日報29日刊出評論說，美國川普總統提出、以色列總理內唐亞胡當天同意的加薩協議核心要求是，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯要釋...

李在明與石破茂舉行會談 聚焦全球貿易與北韓議題

南韓總統府發言人表示，總統李在明與日本即將卸任的首相石破茂，今天在釜山舉行會談，雙方同意合作因應全球貿易動盪，同時重申對...

為中國從事間諜活動 德國選擇黨議員前華裔助理獲刑近5年

德國選擇黨（AfD）聯邦議員克拉（Maximilian Krah）的前員工Jian G. 因替中國從事間諜活動，德累斯頓高級地區法院周二（9月30日）判處其4年9個月監禁。

自民黨總裁選舉倒數 小泉進次郎出訪菲律賓引關注

日本自民黨總裁（黨主席）選舉將於10月4日投開票，候選人之一的農林水產大臣小泉進次郎今天卻宣布，他將於10月1日至2日赴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。