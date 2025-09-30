川普提加薩20點和平計畫 俄羅斯、中國都支持
美國總統川普在白宮與以色列總理內唐亞胡討論加薩走廊局勢，發布20點和平計畫，並獲以色列同意後，俄羅斯和中國今天都支持這項計畫，以結束加薩戰爭。
法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）在每日電話記者會中，告訴包括法新社在內的記者：「俄羅斯一直支持並歡迎川普（DonaldTrump）致力於終結這場持續悲劇的一切努力。」
他還說：「當然，我們希望這項計畫能夠落實，並協助中東局勢和平收場。」
中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示：「中國歡迎並支持所有有助於緩解巴勒斯坦和以色列緊張局勢的努力。」
另外，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天會見遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）扣押的人質家屬時說，川普提出的和平方案是結束加薩戰爭的「最佳機會」。
德國總理發言人透過聲明表示，梅爾茨說：「以色列對此計畫的支持是重大進展，現在哈瑪斯也必須同意，為和平鋪路。」
