匈牙利反制烏克蘭 封鎖12家烏媒加劇雙邊緊張

匈牙利政府29日宣布，限制至少12家烏克蘭媒體在國內的使用，實施首天，據報今天仍有部分受限烏克蘭媒體可在匈牙利使用，此舉被視為反制烏克蘭先前封鎖匈牙利媒體，雙方緊張關係再度升溫。

根據「烏克蘭真理報」報導，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）辦公室主任古利亞斯（GergelyGulyás）表示，為回應烏克蘭針對匈牙利媒體的封鎖措施，匈方已啟動「對等回應機制」，限制部分烏克蘭媒體在匈牙利流通。

古利亞斯在社群媒體上指出，「一個主權國家有必要對這種不公正的攻擊作出有份量的回應」。

遭限制的媒體包括親烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）立場、由富商擁有的「1+1」電視台旗下網站 TSN.ua、倡議西方民主價值的「烏克蘭真理報」、聚焦烏克蘭加入歐盟進程的「歐洲真理報」、以及由獨立記者創辦的Hromadske等共12家媒體。

今年9月中旬，澤倫斯基宣布，因應烏克蘭安全局以部分匈牙利媒體散播親俄觀點為由，在烏國封鎖包括親匈牙利政府的Origo.hu在內的8家匈牙利媒體，引發雙邊爭端。

古利亞斯指出，烏方當時封鎖匈牙利媒體的真正原因，是因為這些媒體批評對俄制裁、軍援烏克蘭，以及歐盟與北大西洋公約組織（NATO）應對不力等議題。

對此，烏克蘭外交部發言人泰希（Heorhii Tykhyi）表示，烏方封鎖的是散播親俄政治宣傳的平台，匈牙利政府的做法，則是剝奪匈牙利民眾獲得事實新聞的權利。

此外，雙方近日還爆發無人機越境爭議。澤倫斯基26日表示，有匈牙利偵察無人機侵入烏國領空，但遭匈方否認，稱為假訊息。烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）27日則指出，烏方掌握相關證據。

奧班29日則回應稱，即使有數架無人機越境，也不構成問題，並強調「烏克蘭不是一個真正獨立、有主權的國家，我們（匈牙利）一直在援助他們，他們不應該自以為有主權。」

匈牙利在俄烏戰爭中立場曖昧，對於烏克蘭加入歐盟的申請，奧班政府多次在歐盟會議中投下反對票，也反對歐盟動用凍結的俄羅斯資產支援烏克蘭，使烏方面臨來自匈牙利的阻力。