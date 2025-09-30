自民黨總裁選舉倒數 小泉進次郎出訪菲律賓引關注

日本自民黨總裁（黨主席）選舉將於10月4日投開票，候選人之一的農林水產大臣小泉進次郎今天卻宣布，他將於10月1日至2日赴菲律賓馬尼拉，出席第25屆「東協加三」的農林大臣會議。在選戰邁向高峰的關鍵時刻，罕見出國出差。

日刊體育報導，小泉表示，他一直強調會以農相的公務為最優先，「這是東南亞國協（ASEAN）與日中韓3國每年一次聚首，進行意見交換的重要場合，也與ASEAN峰會有關」，具有重大意義。

相關人士透露，這次出訪早已事先規劃。

小泉指出，這次會議將討論ASEAN地區在糧食、農林產業領域的技術合作，以及糧食安全保障等議題。

小泉還透露，「我將藉此機會，與菲律賓農業部長等各國代表會談。在與菲律賓農業部長的會談中，將討論盡快解除對於麝香葡萄等日本葡萄的進口限制，希望我國農業者生產的葡萄能夠早日出口」。

小泉特別提到，這與先前和山梨縣協商，要擴大麝香葡萄的出口有關。「透過此次出訪，我將進一步強化與ASEAN各國的關係。」

農林水產省先前因為評估開放紐西蘭栽種晴王麝香葡萄，遭到產地山梨縣批評。山梨縣知事長崎幸太郎向小泉陳情，呼籲應該推動擴大出口晴王麝香葡萄，而非授權海外種植。小泉當時表示，「完全同意這個想法」，或許將藉此次出訪，試圖開拓通路。

自民黨總裁選舉5名候選人分別為前經濟安全保障大臣小林鷹之、自民黨前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎。

44歲的小泉被視為有力候選人，因此有人認為，他選擇出訪菲律賓，或許是在為之後的領袖外交「預演」。另一方面，小泉陣營因為「影片留言灌水」事件陷入爭議，批評聲浪持續擴大，他或許是以出訪暫避風頭。

儘管陷入爭議，小泉進次郎的選情依舊被看好。政論家田崎史郎今天在電視節目發表評論表示，自民黨總裁選舉「一定會進入決選投票」。第一輪投票若沒有候選人得票過半，將由前兩名進入決選投票。

田崎表示，「如果小泉以第一名晉級，那麼我覺得他幾乎篤定當選。去年（決選）是石破茂對決高市早苗，雖然石破茂上演逆轉，但這次應該不會再有逆轉」。

「每日新聞」的佐藤千矢子也認為，小泉和高市進入決選的可能性很高。她表示，「我認為小泉以第一名晉級的可能性很高，如果這樣，當然是小泉最終勝出。即使是高市第一、小泉第二的情況晉級，如果差距不大，小泉也很可能逆轉」。

自民黨總裁選舉採取國會議員票295票、黨員票295票，合計590票的「全規」（full spec）型投票方式。

根據「朝日新聞」調查，目前國會議員動向方面，小泉以72人支持居首，其次是林芳正的57人、高市早苗37人、小林鷹之31人、茂木敏充29人，仍有44人未表態。

小泉在議員支持方面大幅領先，最大特徵就是他獲得黨內多位實力派支持，包括前首相菅義偉、財務大臣加藤勝信、前總務會長遠藤利明，以及前總務大臣野田聖子等人。

此外，他還吸收了去年總裁選舉對手的支持者，像是去年參選的加藤勝信如今擔任小泉的選舉對策本部長，前數位大臣河野太郎也表態支持小泉。

小泉為了在黨內擴大支持，採取的是強調「黨內和諧」戰略，打出「守勢選戰」，放棄曾引發黨內保守派反彈的「夫婦別姓制度」等政策，展現出「繼承石破內閣」的姿態。

雖然小泉陣營一直避免出現失誤，但是灌水事件依舊讓他向來清新的形象受損。不過，林芳正的議員票最近出現大幅增長，對小泉來說反而是好消息。

林芳正在這次選戰同樣打出「延續石破內閣」的口號，不僅獲得舊岸田派的支持，也獲得防衛大臣中谷元等石破茂親信的聲援。另一方面，同樣被視為有力候選人的高市早苗，則是以強硬保守聞名。

因此，自民黨內普遍認為，「如果決選是小泉與高市對決，支持林芳正的議員票不可能流向高市」。小泉陣營內部也期待，隨著林芳正的議員票增加，會在決選投票時轉變為小泉的優勢。