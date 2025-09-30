為中國從事間諜活動 德國選擇黨議員前華裔助理獲刑近5年

快訊

德國之聲／ 德國之聲

德國選擇黨（AfD）聯邦議員克拉（Maximilian Krah）的前員工Jian G. 因替中國從事間諜活動，德累斯頓高級地區法院周二（9月30日）判處其4年9個月監禁。

法院認定，這名華裔德國人從事情報活動的行為構成特別嚴重的罪行。

替外國政府收集情報在德國最高可獲刑5年，但如果行為涉及破壞德國國家安全或憲法秩序，則可面臨更重的處罰。

據此前報道，Jian G. 於2019年至2024年間擔任克拉議員辦公室的雇員，當時克拉是當選的歐洲議會議員。在這段時間內，Jian G. 收集信息並將部分機密文件轉交給中國方面。此外，他還收集了關於德國選擇黨高層人員的個人信息，並監視中國異議人士。Jian G. 於2024年4月被捕。

被告Jian G.否認間諜指控

在法庭的最後陳述中，Jian G.否認了所有指控。在上周舉行的倒數第二次庭審中，Jian G.表示：「我沒有為中國情報機構工作，我無罪。」他的律師以證據不足為由，要求法官判其無罪釋放。聯邦檢察官則要求判處Jian G.7年半監禁。

同案被告也被判刑

Jian G.的涉嫌同夥——中國籍的Yaqi X.也被起訴並獲刑。Yaqi X.被控在萊比錫機場的一家物流公司工作期間，向Jian G.提供了有關貨物、航班和乘客的數據。她在庭審中承認曾提供信息，但否認知曉這些行為屬於間諜活動。法院最終判處她1年零9個月緩刑。

作為庭審證人，德國選擇黨聯邦議員克拉表示，他對其前雇員的情報活動以及中共黨員身份一無所知。德累斯頓檢方也在對克拉進行單獨訴訟，指控其涉嫌與中國相關的賄賂和洗錢罪。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

