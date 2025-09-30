內唐亞胡否認同意巴勒斯坦建國 以色列軍隊將續留加薩

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，日前在白宮與美國總統川普（Donald Trump）會談時，他並未同意讓巴勒斯坦建國。

法新社報導，內唐亞胡從昨天深夜到今天凌晨在通訊軟體Telegram發布影片表示：「完全沒有，而且協議內容中也沒有寫明。唯一明確指出的是，我們會堅決反對巴勒斯坦建國。」

另外，內唐亞胡在支持川普公布的加薩停火和平計畫後說，以色列軍隊將繼續駐守加薩大部分地區。

他說：「我們會將所有人質安全帶回，同時以色列國防軍將持續留在加薩走廊的大部分區域。」