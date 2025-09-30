內唐亞胡否認同意巴勒斯坦建國 以色列軍隊將續留加薩
以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，日前在白宮與美國總統川普（Donald Trump）會談時，他並未同意讓巴勒斯坦建國。
法新社報導，內唐亞胡從昨天深夜到今天凌晨在通訊軟體Telegram發布影片表示：「完全沒有，而且協議內容中也沒有寫明。唯一明確指出的是，我們會堅決反對巴勒斯坦建國。」
另外，內唐亞胡在支持川普公布的加薩停火和平計畫後說，以色列軍隊將繼續駐守加薩大部分地區。
他說：「我們會將所有人質安全帶回，同時以色列國防軍將持續留在加薩走廊的大部分區域。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言